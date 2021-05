Mps: sindacati chiedono incontro urgente al ministro Franco

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 mag - I segretari generali dei sindacati del credito Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin hanno chiesto un incontro urgente al ministro dell'Economia Daniele Franco, in qualita' di azionista di riferimento del Monte dei Paschi, per "discutere del futuro della piu' antica banca del mondo". Lo rivela in una nota il segretario generale del sindacato Unisin, Emilio Contrasto. "L'azione di messa in sicurezza e stabilizzazione di Mps deve proseguire salvaguardando i posti di lavoro ed i risparmi dei clienti, altrimenti si rischia di dilapidare quanto fatto finora. Il nostro Governo deve, quindi, continuare a svolgere un ruolo essenziale in tale processo ed all'interno della banca senese". Contrasto si riferisce quindi ai rumors circa una grande maxi fusione tra banche in Italia e osserva: "Eventuali fusioni, anche relative ad altri gruppi di cui si vocifera in queste ore e per le quali sembrerebbero esserci in atto grandi manovre, basti guardare a talune scelte della politica e ad i cambiamenti ai vertici di importanti istituti, devono essere orientate alla sostenibilita' sia economica che sociale: i sindacati del settore non consentiranno che queste operazioni avvengano sulle spalle dei lavoratori, lasciando per strada migliaia di esuberi e vanificando i grandissimi sacrifici fatti sino ad ora da tutti i dipendenti del Settore ed in particolare dai colleghi del Monte dei Paschi che hanno direttamente contribuito al salvataggio della banca", conclude Contrasto.

