Mps: plafond 150 mln per famiglie e imprese colpite da nubifragio Veneto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 ago - Banca Monte dei Paschi di Siena, al fine di offrire un tempestivo e concreto sostegno alle citta' di Verona, Vicenza e Padova e ai Comuni delle relative province, ha stanziato un plafond di 150 milioni di euro per le famiglie e per le imprese che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi atmosferici. Lo scrive la banca in una nota. Le misure straordinarie previste si sostanziano nella concessione di finanziamenti destinati alle imprese, ai commercianti, agli artigiani e agli imprenditori agricoli, per il ripristino delle attivita' lavorative, e alle famiglie le cui abitazioni sono state interessate dalla calamita'. I finanziamenti beneficeranno di condizioni agevolate e seguiranno un iter istruttorio prioritario. Tutte le filiali di Banca Mps sul territorio sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni e assistenza.

