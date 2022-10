Mps: motivazioni appello, lesa difesa imputati, tribunale si e' basato su convincimenti privati

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 ott - 'Il tribunale (di Milano, ndr), nell'affrontare alcuni problemi tecnici di elevata complessita', non ha indicato su quali atti processuali abbia fondato il proprio convincimento e vi e' stato un ingiustificato ricorso alla scienza privata del giudice, che non rientra tra le prove ritualmente acquisite al processo'. E' quanto scrivono i giudici della Corte d'appello di Milano nelle motivazioni della sentenza di assoluzione di ex manager di Mps, tra i quali l'ex presidente Giuseppe Mussari, e di ex dirigenti di Deutsche Bank e Nomura dai reati di manipolazione del mercato, falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo all'autorita' di vigilanza. 'La scienza privata non puo' essere posta a fondamento del giudizio, poiche' lede il diritto di difesa degli imputati che non possono contestare i convincimenti tecnici del tribunale dal momento che non conoscono le fonti dalle quali il primo giudice ha tratto tali giudizi', aggiunge la Corte d'appello.

