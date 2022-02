Mps: luned' cda alla conta, servono otto voti per rimuovere Bastianini - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 feb - Nella travagliata storia recente del Monte dei Paschi mancava solo un tentativo di estromissione di un top manager, situazione inedita che si sta materializzando. Dopo mesi di rumors, il ministero dell'Economia ha di fatto esplicitato una sfiducia verso il manager toscano che sta per chiudere il bilancio della banca con un utile vicino al mezzo miliardo. Non e' quindi l'autorita' di Vigilanza ad applicare il potere di 'removal' per qualche mancanza ma l'azionista pubblico che decide di forzare la governance della banca, senza motivazioni esplicite, per spodestare il top manager che avrebbe dovuto trattare con Bruxelles il nuovo piano, cosi' come fece nel 2017 l'allora amministratore delegato Marco Morelli solo coadiuvato dai tecnici del Mef. Per il ritiro delle deleghe a Bastianini servira' il voto favorevole di otto consiglieri sui 15 che compongono il cda di Rocca Salimbeni presieduto da Patrizia Grieco. Una possibile alternativa sono le dimissioni di una maggioranza dei consiglieri, eventualmente anche della presidente che potrebbe approdare alla presidenza delle Generali con la conseguente necessita' di un rinnovo anticipato degli organi e di un insediamento di un nuovo top manager nel periodo in cui invece la banca dovrebbe avviare con rapidita' il cantiere per la ricapitalizzazione da 2,5 miliardi.

Gerardo Graziola

