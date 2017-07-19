Mps: Lovaglio, e' piu' di una banca, custodiamo sua integrita' -3

Attesa per incontro tra Giorgetti e istituzioni locali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Siena, 15 ago - Lovaglio guida Mps dal febbraio 2022, quando ha assunto gli incarichi di amministratore delegato e direttore generale. Nel corso della sua gestione ha portato a termine un aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, contribuendo a rimettere in carreggiata la banca piu' antica del mondo dopo anni segnati da pesanti difficolta'.

Nell'ultimo periodo, a caratterizzare la gestione Lovaglio e' stata anche la partita su Mediobanca. In un'operazione che ha sorpreso il mercato, Mps ha portato a buon fine la conquista di Piazzetta Cuccia, arrivando a detenere l'86,3% del capitale.

Ma proprio mentre Siena celebrava il percorso del proprio banchiere, lo scenario attorno a Rocca Salimbeni e' tornato a cambiare. Le carte si sono rimescolate lo scorso giugno, poco dopo la proposta di assegnazione del Premio Mangia a Lovaglio, con l'Ops lanciata da Intesa Sanpaolo su Mps e l'ingresso di Unipol nella partita.

L'operazione prospettata da Intesa Sanpaolo desta preoccupazione a Siena e nelle istituzioni locali e regionali. Secondo lo scenario annunciato, Mps verrebbe divisa in due: una parte sarebbe destinata a Intesa Sanpaolo, insieme a Mediobanca, mentre l'altra confluirebbe nell'operazione sostenuta da Unipol, che punta a integrarla con Bper, di cui e' azionista di riferimento.

E' soprattutto la sorte dell'identita' storica di Mps a preoccupare la citta'. Il marchio destinato alla parte che verrebbe aggregata a Bper perderebbe infatti Siena dal proprio nome. Una prospettiva che alimenta i timori sul futuro dell'istituto e, soprattutto, sul mantenimento del suo legame con il territorio che ne ha accompagnato la storia per secoli.

Per affrontare queste prospettive e' in programma il prossimo 20 agosto un incontro tra la sindaca Fabio, la presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Al centro del confronto ci saranno il futuro e le prospettive strategiche di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Le tre istituzioni fanno appello al Governo affinche', nell'ambito delle proprie competenze, valuti con attenzione le ricadute economiche, sociali e culturali delle scelte che riguarderanno l'istituto. Una richiesta che arriva mentre Siena si trova davanti a una possibile svolta destinata a incidere non soltanto sugli equilibri del sistema bancario, ma anche sul rapporto tra la citta' e una banca che ne rappresenta da sempre uno dei simboli piu' forti.

E cosi' l'applauso tributato a Lovaglio al Teatro Rinnovati assume un significato che va oltre il riconoscimento personale. E' l'applauso di una citta' al percorso di risanamento della propria banca, ma anche il segnale di una preoccupazione per il futuro di Mps e per cio' che Siena rischia di perdere nel nuovo riassetto del credito italiano.

emi-

(RADIOCOR) 15-08-26 13:49:39 (0268) 5 NNNN