Mps: Fondazioni socie verso il si' all'Ops su Mediobanca

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - La Fondazione Mps e le altre grandi Fondazioni divenute azioniste del Monte dei Paschi in occasione dell'aumento di capitale del novembre 2022 sono orientate, secondo quanto risulta a Radiocor, a votare a favore dell'ops su Mediobanca in occasione dell'assemblea straordinaria del prossimo 17 aprile che dovra' deliberare sulla delega per l'aumento di capitale a servizio dell'operazione. L'Ente senese guidato da Carlo Rossi tre anni fa si fece promotrice dell'intervento di alcune consorelle, tra le quali Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo, per la conclusione positiva dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi che rischiava di fallire per l'inoptato della quota privata. La Fondazione Mps negli ultimi anni ha apprezzato, in dichiarazioni pubbliche, il lavoro fatto e i risultati raggiunti dall'amministratore delegato della banca Luigi Lovaglio e il voto favorevole in assemblea si spiega soprattutto con la prospettiva del mantenimento della testa del potenziale terzo gruppo bancario italiano a Siena, uno scenario che sembrava impensabile fino a tre anni fa. Nel caso delle altre due grandi Fondazioni socie di Rocca Salimbeni, invece, la valutazione e' quella di dare una delega ampia all'ente di Palazzo Sansedoni che avra' quindi la facolta' di votare a favore dell'ops anche per le consocie. Fondazione Mps, Cariplo e Compagnia di Sanpaolo versarono 10 milioni a testa nella ricapitalizzazione assieme ad un drappello di altri enti bancari: Cariparo e Crt (5 milioni a testa), CariCuneo (3 milioni), Fondazione Sardegna (3 milioni) e Forli' (1). In Toscana parteciparono anche le Fondazione Cassa Firenze (10 milioni), Lucca (7) e l'ente bancario di Pistoia e Pescia (3 milioni). Alcuni enti hanno nel frattempo liquidato la partecipazione. Il peso delle Fondazioni in termini percentuali e' minimo sul capitale complessivo (poco piu' dell'1%) e a determinare l'esito del voto saranno i grandi soci, esteri e italiani.

