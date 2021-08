Mps: finanziamento per 6 milioni a Gruppo Ceccato attraverso Sace

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ago - Banca Monte dei Paschi di Siena ha finalizzato due operazioni di finanziamento per complessivi 6 milioni di euro in favore del Gruppo Ceccato, realta' del Nord Est attiva nel settore automotive. L'obiettivo, si legge in una nota, e' "incrementarne il circolante e fornire un supporto concreto per gli investimenti in corso. Il finanziamento e' stato garantito digitalmente e in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidita' destinato al sostegno delle imprese italiane durante l'emergenza Covid-19. Le due operazioni strutturate - un finanziamento di 5 milioni di euro a favore della Ceccato Automobili spa e uno di 1 milione di euro a favore della Negro Automobili Due srl, per la prossima apertura della nuova sede Porsche a Villorba - consentiranno di fronteggiare l'incremento della necessita' di circolante e di sostenere gli investimenti che il Gruppo Ceccato sta portando avanti per consolidare la propria posizione sul territorio veneto e incrementare costantemente la quota di presenza sul mercato, nonostante il difficile contesto dell'emergenza epidemiologica Covid-19".

