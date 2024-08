Mps: 'criticita' nel raggiungere alcuni impegni con Ue entro fine anno'

Per cessione partecipazioni e chiusura filiale in Cina (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ago - Il Monte dei Paschi registra "criticita'" nel raggiungere alcuni degli impegni presi con la Commissione Europea nell'ambito del via libera all'aiuto di Stato ottenuto nel 2017. Lo scrive la banca nella relazione semestrale. Una delle criticita' riguarda l'impegno a vendere, entro la fine di quest'anno, le partecipazioni non strategiche. Si tratta delle quote detenute nelle societa' Visa, Bancomat, Veneto Sviluppo, Mps Tenimenti Poggio Bonelli e Chigi Saracini e Immobiliare Novoli. Se non riuscira', si legge, in alternativa la banca di Rocca Salimbeni dovra' vendere la redditizia partecipazione nel capitale della Banca d'Italia.

Mps ha difficolta' anche nell'impegno a cedere proprieta' immobiliari per 100 milioni "in un periodo predefinito" senza un'indicazione temporale. C'e' invece un limite, la fine di quest'anno, per chiudere la filiale di Shanghai ma anche su questo dossier la banca segnala una criticita'. Tra i 22 commitment definiti con Bruxelles e connessi agli aiuti di Stato (ricapitalizzazione precauzionale) di cui Siena ha beneficiato nel 2017, il piu' famoso e' certamente quello che riguarda la cessione della partecipazione del Mef. "La Repubblica Italiana - giova ricordarlo - dovra' cedere la propria partecipazione nel capitale sociale della Banca entro una data definita e dovra' compiere ogni ragionevole sforzo per cedere la partecipazione prima di tale scadenza". Secondo indiscrezioni non smentite la data definita e' la fine di quest'anno. lo Stato dovra' inoltre cedere le azioni acquisite nel contesto della ricapitalizzazione precauzionale del 2017.

Tornando agli impegni sui quali la banca segnala criticita' per raggiungerli, la semestrale osserva anche che Rocca Salimbeni "ha avviato le attivita' necessarie al raggiungimento dei target assegnati". Un altro impegno che si sta dimostrando di difficile realizzazione e' la risoluzione di Monte Paschi Banque, la piccola partecipazione in terra francese. Siena, si ricorda nel documento ufficiale, "dovra' continuare il processo di risoluzione delle attivita' sulla base di una tempistica definita, entro la quale il totale attivo della stessa dovra' ridursi del 75-85% rispetto alla dimensione del totale attivo al 31 dicembre 2017, quando era pari ad 1.231 milioni. In aggiunta, la societa' controllata (Monte Paschi Banque, ndr) non potra' svolgere attivita' non necessarie per il processo di risoluzione delle attuali ovvero nuove attivita'".

Ggz

