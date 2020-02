Morning note: l'agenda di venerdi' 7 febbraio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 feb - - Brescia: XXVI Congresso Assiom Forex. - Cda: Banca Popolare Sondrio, Banca MPS, Buzzi Unicem, CNH Industrial. - Conference call: Credem, CNH, Banca MPS

- Milano: convegno Istat 'Imprese che guardano al futuro tra opportunita' e nuove sfide. I primi risultati del Censimento Permanente 2019', organizzato in collaborazione con Borsa Italiana. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Paola Pisano, ministro per l'Innovazione tecnologica; Gian Carlo Blangiardo, presidente Istat; Carlo Robiglio, vice presidente Confindustria e Presidente Piccola Industria; Flavio Valeri, vicepresidente ABI; Carlo Sangalli, Presidente Unioncamere; Stefano Buffagni, viceministro dello Sviluppo Economico. - Roma: convegno organizzato dal Parlamento europeo in collaborazione con la Commissione europea e la Regione Lazio sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale Ue 2021-2027. Partecipano tra gli altri, Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio; David Sassoli, Presidente Parlamento europeo; Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia; Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari europei; Gaetano Manfredi, ministro dell'Universita'; Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture; Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud; Stefan Pan, vice presidente di Confindustria - Giappone: diffusione dati consumi delle famiglie, dicembre. - Germania: diffusione dati produzione industriale, dicembre; bilancia commerciale, dicembre. - Francia: diffusione dati produzione industriale, dicembre occupati non agricoli, T4

- Spagna: diffusione dati produzione industriale, dicembre. - Italia: diffusione dati Istat su commercio al dettaglio, dicembre; nota mensile sull'andamento dell'economia italiana, gennaio. - Stati Uniti: diffusione dati nuovi lavoratori dipendenti, non agricoli; salari orari, gennaio; tasso di disoccupazione, gennaio. - Italia: revisione rating Fitch.

