Morning note: l'agenda di mercoledi' 29 gennaio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 gen - - Roma: asta di BoT semestrali per 6,5 miliardi

- Milano: incontro stampa di Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato Italia e Malta del Gruppo Nestle' per la presentazione della ricerca sull'impatto socio-economico nel nostro Paese ed illustrazione degli obiettivi di Nestle' in Italia per i prossimi anni. - Milano: 'Join our Energy', presentazione del progetto Energy Hub Generali. - Milano: presentazione del Rapporto sul Turismo Enogastromico 2020 a cura di Unicredit. - Castellanza (Va): prima tappa del roadshow 'Smartland. La Lombardia del Futuro', organizzato da Regione Lombardia, Confindustria Lombardia, Fondazione Fiera Milano, Il Sole 24 Ore. - Roma: l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il presidente dell'Enea, Federico Testa, firmano un accordo strategico nel campo dell'energia sostenibile. Partecipano il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro; il ministro dell'Universita' Gaetano Manfredi; il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. - Roma: workshop organizzato da Poste Italiane in collaborazione con la Societa' Italiana per l'Organizzazione Internazionale 'Business e diritti Umani: il ruolo delle Imprese per lo sviluppo sostenibile'. Partecipano, tra gli altri, Matteo Del Fante, a.d. Poste Italiane; Enrico Giovannini, portavoce ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. - Bruxelles: Brexit, voto finale del Parlamento europeo. - Italia: Istat diffonde i dati su fiducia dei consumatori e delle imprese, gennaio; prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni, dicembre. - Giappone: diffusione dati fiducia delle famiglie, gennaio. - Germania: diffusione dati fiducia consumatori, febbraio. - Francia: diffusione dati fiducia consumatori, gennaio. - Stati Uniti: diffusione dati bilancia commerciale dei beni, dicembre.

