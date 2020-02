Morning note: l'agenda di mercoledi' 26 febbraio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 feb - - Cda, approvazione dati contabili: Piaggio, Pierrel. - Conference call: Saipem, Credito Fondiario

- Bruxelles: conferenza stampa Commissario all'Economia Paolo Gentiloni per la presentazione pacchetto semestre europeo con rapporti Paesi, analisi squilibri macroeconomici. - Roma: incontro organizzato dal Cnel 'Le misure di contrasto al caporalato'. Partecipano, tra gli altri, Teresa Bellanova, ministra per le Politiche agricole, alimentari e forestali; Nunzia Catalfo, Ministra del lavoro e delle politiche sociali; Tina Bali', segretaria nazionale Flai; Giorgio Carra, segreteria nazionale UILA; Andrea Cuccello, segretario confederale CISL; Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura; Ettore Prandini, Presidente Coldiretti; Francesco Verrascina, Presidente Copagri; Dino Scanavino, Presidente CIA. - Roma: incontro organizzato da ASviS l'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile per la presentazione del rapporto su 'La Legge di Bilancio 2020 e lo sviluppo sostenibile'. Partecipano, tra gli altri, Ministro dell'economia e delle finanze; Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato; David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo. Trasmesso in streaming per l'emergenza Coronavirus. - Roma: il Tesoro offre in asta BoT a 6 mesi per 6 miliardi

- Italia: Istat - commercio estero extra Ue, gennaio. - Francia: fiducia consumatori, febbraio. - Stati Uniti: vendite di nuove case, gennaio.

