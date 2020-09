Morning note: l'agenda di martedi' 8 settembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 set - Risultati trimestrali Tod's (cda e conference call) - Libano: visita istituzionale del presidente del Consiglio Giuseppe Conte

- Italia: Istat, Nota mensile sull'economia e vendite al dettaglio

- Cina: bilancia commerciale

- Giappone: Pil e consumi delle famiglie

- Germania: bilancia commerciale

- Francia: Insee su congiuntura economica

- Roma: audizione Mps in Commissione banche su liquidita'

- webinar Equita 'European Investment Banking: it is now or never', organizzato in partnership con Universita' Bocconi

- incontro PwC Italia 'Italia 2021 - Competenze per riavviare il futuro'. Partecipa, tra gli altri, Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Orazio Iacono,

a.d. Trenitalia.

(RADIOCOR) 08-09-20 07:05:00 (0005)NEWS 5 NNNN