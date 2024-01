Morning note: economia e finanza dai giornali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 gen - Mercati: Wall Street aggiorna il record. Titoli di Stato, giu' i rendimenti (Il Sole 24 Ore, pag. 6). Boom dei bond catastrofali, emissioni verso i 20 miliardi (Il Sole 24 Ore, pag. 23) Export: Sprint della meccanica, cosi' quello dei distretti resta ancora positivo (Il Sole 24 Ore, pag. 3) Italia: Cura anti-debito Ocse, tagli alle pensioni alte e agli sconti fiscali (Il Sole 24 Ore, pag. 5). Debito, allarme Ocse. 'Tassare successioni case e pensioni d'oro' (la Repubblica, pag. 21) Medio Oriente: All'ospedale di Khan Yunis l'attacco piu' violento del 2024 (Il Sole 24 Ore, pag. 9). Ostaggi, la rabbia alla Knesset. 'Israele offre 2 mesi di tregua' (Corriere della Sera, pag. 2). Riparte il negoziato sulla tregua, ma a Khan Yunis e' caccia a Sinwar (la Repubblica, pag. 8). Knesset occupata. E' gelo tra l'Europa e Gerusalemme. 'Sanzioni a chi non accetta i due Stati' (La Stampa, pag. 2-4) Bce: I dipendenti bocciano Lagarde (Il Sole 24 Ore, pag. 12) Banche: Conti correnti, i costi salgono a 104 euro l'anno (Corriere della Sera, pag. 36). Un salasso sui conti correnti, spesa media a 104 euro l'anno. Si salvano solo quelli online (la Repubblica, pag. 22). Stangata sui conti correnti (La Stampa, pag. 26) Pop Sondrio: Asse con Unipol per il rinnovo del consiglio (Corriere della Sera, pag. 36) Credem: Avvia la vendita delle attivita' di pagamento (Il Sole 24 Ore, pag. 24) Credit Agricole: Entra nel capitale di Worldline con una quota del 7% (Il Sole 24 Ore, pag. 24) Investindustrial: Conquista il controllo delle gru Fassi (Il Sole 24 Ore, pag. 25) Tim: Via alla notifica in Agcom dell'operazione di separazione della rete (Il Sole 24 Ore, pag. 27) Amplifon: Nuova mossa negli Usa. Comprati i negozi di Miracle-Ear (Il Sole 24 Ore, pag. 26). Missione Usa. La rete si allarga ancora, 50 negozi di Miracle-Ear (Corriere della Sera, pag. 41) Ita-Lufthansa: Bruxelles prende altro tempo. Si va alla 'fase 2' (Corriere della Sera, pag. 37) Boeing: Faro delle authority anche su altri modelli (Il Sole 24 Ore, pag. 28) Lamborghini: Oltre quota 10 mila. Vendite record per il suv Urus (Corriere della Sera, pag. 39) WeBuild: Vola oltre i 2 euro dopo la commessa canadese (Il Sole 24 Ore, pag. 28) Ex Ilva: Il governo convoca i sindacati. Lettera di Mittal ancora senza risposta (La Stampa, pag. 26) Ferragni: Indagata per truffa anche per le uova e la bambola (Corriere della Sera, pag. 22) Enilive: Biocarburanti per i voli Ryanair. Plenitude sale in Spagna (Corriere della Sera, pag. 41) Streaming: Salta l'accordo tra Sony e l'indiana Zee. Partono le azioni legali (Il Sole 24 Ore, pag. 26) Giochi: Opa di Fdj su Kindred Group (Il Sole 24 Ore, pag. 25) Acciaio: Big del Nord e stranieri in attesa del riassetto dell'Ilva (Il Sole 24 Ore, pag. 2) Auto: Torino capitale del design italiano. Grazie agli stranieri (Corriere della Sera, pag. 39) Pmi: Solo il 5% e' al top sul digitale. Servono 28 miliardi d'investimenti (Il Sole 24 Ore, pag. 27) Energia: Gas, prezzi sotto i 30 euro nonostante freddo e geopolitica. Dl, stop al contributo dei produttori d'impianti green (Il Sole 24 Ore, pag. 8) Lavoro: 'Jobs act, legittimi i licenziamenti collettivi' (Corriere della Sera, pag. 37). Salario 'giusto' e regionale, cosi' il governo torna alle gabbie (la Repubblica, pag. 20).

La Consulta promuove il Jobs Act. Avanti sui licenziamenti collettivi (La Stampa, pag. 27) Corte conti: Sul Pnrr degli enti locali piu' spinta al controllo collaborativo (Il Sole 24 Ore, pag. 11) Europa: Primo si' alla missione europea sul Mar Rosso (Il Sole 24 Ore, pag. 9). Missione nel Mar Rosso, c'e' il via libera (ma mancano i dettagli) (Corriere della Sera, pag. 3).

Nasce il piano di pace europeo, due Stati e soldati Ue nella Striscia (la Repubblica, pag. 11) Germania: Oltre 900mila contro gli estremisti di destra dell'Afd (Il Sole 24 Ore, pag. 13) Usa: Trump in New Hampshire verso la terza nomination repubblicana (Il Sole 24 Ore, pag. 12). Haley si gioca tutto in New Hampshire. La carta indipendenti per fermare Trump (Corriere della Sera, pag. 12) Russia: Gli attacchi ucraini minaccia per petrolio e gas (Il Sole 24 Ore, pag. 13) Governo: Meloni 'Privatizzazioni per 20 miliardi? Si puo' fare' (Il Sole 24 Ore, pag. 11). 'Non accetto lezioni da nessuno. Le Europee? Decido all'ultimo' (Corriere della Sera, pag. 6). Le privatizzazioni di Meloni. 'Cessioni senza fare sconti. Alle Europee mi misurero'' (La Stampa, pag. 10) Politica: Elly contro tutti. La solitudine della segretaria.

E c'e' chi pensa al dopo (Corriere della Sera, pag. 9). In Aula l'Autonomia che divide l'Italia. Il Pd 'Un baratto con il premierato' (la Repubblica, pag. 2-3).

