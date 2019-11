Morning Note: economia e finanza dai giornali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 nov - Mercati: Dazi, trimestrali, Fed e Bce, Borse Ue volano al top dal 2015 (Il Sole 24 Ore, pag. 9). 'La Brexit avra' conseguenze anche sulla Borsa italiana', intervista a Raffaele Jerusalmi (La Stampa, pag. 19) Ex Ilva: ArcelorMittal restituisce le chiavi. 'Colpa di scudo penale e impasse giudiziaria'. Il governo, continuita' produttiva a Taranto (Il Sole 24 Ore, pag. 2-3). ArcelorMittal abbandona. Il governo, non lo consentiremo. Renzi e Salvini in pressing, Conte riferisca in Aula. Il Colle chiede una soluzione. Dai Riva al M5S, il declino di una fabbrica (Corriere della Sera, pag. 2-5). Arcelor, addio all'Ilva. A rischio 15mila posti. Scontro con il governo. Nei 5S vincono i duri, vadano pure via. Renzi 'Porto io la nuova cordata'. Taranto rassegnata. 'Il nostro futuro non e' piu' l'acciaio' (la Repubblica, pag. 2-4). Finale choc, Arcelor se ne va. 'Impossibile lavorare senza immunita''. 'Lo scudo e' una scusa'. Il governo teme il bluff, ma Pd e 5S sono divisi. A Taranto esplode la rabbia degli operai. 'Il governo ci dica se possiamo lavorare' (La Stampa, pag. 2-4). Cosi' le faide grilline hanno piegato l'acciaio (QN, pag. 4). 'Hanno sempre voluto chiuderla, errore dargliela', intervista a Michele Emiliano (Il Fatto Quotidiano, pag. 7) Governo: Manovra e fisco, tutti i fronti aperti. Dalla legge di bilancio tasse e aumenti per 5,5 miliardi (Il Sole 24 Ore, pag. 6). La controffensiva di Conte sulla finanziaria. 'Non e' mai stata una manovra di tasse' (La Stampa, pag. 5) Plastic tax: Gradualita', incentivi, limiti, cosi' cambia la tassa sulla plastica (Il Sole 24 Ore, pag. 5). Ora il premier apre ai produttori di plastica. 'Incontriamoci e studiamo le misure'. 'Bonus per chi utilizza quella eco. Ma la tassa e' giusta, usiamola cosi'', intervista al ministro Costa (Corriere della Sera, pag. 8-9). Di Maio difende la plastic tax, ma Conte apre alle modifiche' (la Repubblica, pag. 8). 'Non deve servire a fare cassa, la plastic tax migliorera' in aula', intervista al ministro Costa (Il Fatto Quotidiano, pag. 8) Bce: Ricucire con Berlino, Lagarde inizia da Schauble (Il Sole 24 Ore, pag. 23). Lagarde debutta. 'Europa, regole ma piu' creativita'' (Corriere della Sera, pag. 30). Lagarde al debutto. 'L'euro sopravvive se c'e' fiducia fra i Paesi' (la Repubblica, pag. 26) Banche: Del Vecchio, piu' soci italiani per Mediobanca e Generali (la Repubblica, pag. 24) Cattolica: L'affondo di Buffett. 'Deluso dal cambio al vertice' (Il Sole 24 Ore, pag. 17) Tages: 'Occorre investire nell'economia reale, i rendimenti non arrivano dalla finanza' (Il Sole 24 Ore, pag. 19) Alitalia: Lufthansa al bivio sul dossier. La decisione approda in consiglio (Il Sole 24 Ore, pag. 21) Ferrari: Rivede le stime al rialzo. Il titolo vola del 7% e fa record (Il Sole 24 Ore, pag. 18). Vestira' Armani. Anche il merchandising diventa di lusso (la Repubblica, pag. 25). Conti da record e alleanze col Made in Italy (La Stampa, pag. 18) Fca-Psa: Spinge i gruppi rivali verso il target di 15 milioni (Il Sole 24 Ore, pag. 18) Huawei: Schiarite dagli Usa 'Presto l'ok per le vendite' (Il Sole 24 Ore, pag. 20). Un addio che costa agli Usa 40 miliardi (la Repubblica, pag. 24) Saipem: Prepara la fase tre, piu' autonomia alle divisioni (Il Sole 24 Ore, pag. 20) Saudi Aramco: Parte l'Ipo dei misteri, dubbi sul prezzo (Il Sole 24 Ore, pag. 11) Enel: Punta sull'energia eolica e investe 400 milioni in Sudafrica (Il Sole 24 Ore, pag. 19) Bialetti: Via all'aumento di capitale per salvare 'l'omino con i baffi' (la Repubblica, pag. 24) Iag: Conquista Air Europa. Affare da 1 miliardo (Il Sole 24 Ore, pag. 21) Zucchetti: Nuova acquisizione. Rilevata Amilon (Il Sole 24 Ore, pag. 21) Moby: La disfida delle navi, Moby contro le banche (Corriere della Sera, pag. 31) Thomas Cook: Fosun la compra per 11 milioni (Corriere della Sera, pag. 29) Ima: 'Alleata con il Mit a Boston per la manifattura del futuro' (Il Sole 24 Ore, pag. 12) Automotive: E' ancora in recupero, +6,7%. Vendite 2019 verso quota 1,9 milioni (Il Sole 24 Ore, pag. 14) Sud: In recessione. Dal 2000 persi 12 miliardi di spesa (Il Sole 24 Ore, pag. 8). Allarme occupazione, fuga dal Sud. 'Via in 2 milioni, meta' giovani' (Corriere della Sera, pag. 29). In recessione nel 2019. Aumenta il divario con il Nord (La Stampa, pag. 5). In crisi, reddito di cittadinanza inutile (QN, pag. 5) Agricoltura: Internet e big data, l'agricoltura 4.0 vale gia' 430 milioni (Il Sole 24 Ore, pag. 13) Fondi pensione: Gestioni record oltre i 180 miliardi (Il Sole 24 Ore, pag. 19) Cina: Di Maio guida 160 imprese per rilanciare la Via della Seta (Il Sole 24 Ore, pag. 24). Di Maio sbarca (di nuovo) in Cina. La missione per spingere l'export (Corriere della Sera, pag. 12). Di Maio a Shanghai. La sfida con Macron per il mercato cinese (la Repubblica, pag. 13) Politica: 'Io cerco il dialogo con i cattolici. Vedro' Ruini e non solo lui', intervista a Matteo Salvini (Corriere della Sera, pag. 6). Emilia, primi sondaggi. 'La destra non e' avanti. Sara' un testa a testa' (la Repubblica, pag. 9). Emilia, sondaggio del Pd, per la prima volta tutto il centrosinistra parte dietro a Salvini (La Stampa, pag. 6)

