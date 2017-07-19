Moneyfarm: Uk, Pil di febbraio in crescita, ma lo scenario resta incerto tra inflazione ed energia - PAROLA AL MERCATO

di Richard Flax* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - - L'economia del Regno Unito ha registrato una crescita dello 0,5% nel mese di febbraio, superando di 0,1 punti percentuali le aspettative degli analisti. Il dato e' stato sostenuto in particolare dal settore delle costruzioni, che ha segnato un incremento dell'1%, nonche' dai comparti dei servizi e della produzione, entrambi in crescita dello 0,5% su base mensile.

Tuttavia, sebbene questo risultato rappresenti un segnale positivo, il quadro economico complessivo continua a essere caratterizzato da un elevato grado di incertezza, alimentato dal protrarsi del conflitto in Medio Oriente e dalle sue ampie ripercussioni economiche.

Il conflitto in Iran ha infatti determinato una significativa perturbazione dei mercati energetici globali, contribuendo a un aumento dei prezzi dei carburanti e dell'energia per le famiglie e, conseguentemente, a un rafforzamento delle pressioni inflazionistiche. In questo contesto, la recente revisione al ribasso da parte del Fondo Monetario Internazionale delle previsioni di crescita del Regno Unito per il 2026, portate allo 0,8% dall'1,3% precedente, evidenzia come l'economia britannica risulti particolarmente esposta agli effetti del conflitto rispetto ad altre economie avanzate. Tale vulnerabilita' e' riconducibile sia alla dipendenza dalle importazioni energetiche, sia ai livelli relativamente elevati di debito pubblico.

L'inflazione, che nella prima parte dell'anno aveva mostrato segnali di rallentamento, e' ora attesa in aumento fino a raggiungere un picco intorno al 4% nei prossimi mesi, trainata dal marcato incremento dei prezzi energetici. Questo scenario rende piu' complesso il compito della Bank of England, chiamata a bilanciare l'esigenza di sostenere la crescita economica con il proprio mandato di riportare l'inflazione verso il target. La decisione di mantenere i tassi di interesse al 3,75% riflette un approccio prudente, in cui i policymaker valutano attentamente il rischio di un intervento prematuro rispetto alla necessita' di preservare la stabilita' in un contesto sempre piu' volatile.

Le difficolta' economiche si riflettono inoltre in modo significativo su imprese e famiglie. La fiducia dei consumatori rimane fragile e il mantenimento di condizioni di finanziamento restrittive e' destinato ad aumentare ulteriormente le pressioni. In prospettiva, l'andamento della crescita nel Regno Unito dipendera' in larga misura dall'evoluzione del contesto geopolitico e dalla capacita' dei prezzi energetici di stabilizzarsi nei prossimi mesi.

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(RADIOCOR) 19-04-26 08:14:36 (0064) 5 NNNN