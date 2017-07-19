Moneyfarm: Regno Unito, prezzi sotto attese, inflazione al 2,8% - PAROLA AL MERCATO

di Richard Flax * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 giu - L'inflazione complessiva nel Regno Unito per il mese di maggio si e' attestata al 2,8%, un risultato leggermente migliore delle attese di mercato, che prevedevano un valore vicino al 3%. Il dato suggerisce come le pressioni inflazionistiche di fondo rimangano piu' contenute ed equilibrate del previsto. Sebbene l'aumento dei costi dei trasporti e dei carburanti, alimentato dalla recente volatilita' dei mercati energetici legata alle tensioni con l'Iran, abbia esercitato una spinta al rialzo sui prezzi, tale effetto e' stato compensato da un piu' diffuso rallentamento dei prezzi alimentari. Nel complesso, emerge quindi un quadro di disinflazione graduale ma ancora in atto, al di la' del dato headline.

Per la Banca d'Inghilterra, la composizione dell'inflazione sara' probabilmente importante quanto il suo livello. Con i tassi d'interesse ampiamente attesi invariati, l'attenzione dei policymaker si concentrera' soprattutto sulla natura delle pressioni sui prezzi: in particolare, sara' cruciale capire se gli shock esterni, soprattutto quelli legati all'energia, avranno un impatto temporaneo oppure se rischieranno di trasmettersi in modo piu' duraturo all'economia domestica, influenzando le dinamiche inflazionistiche interne.

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(RADIOCOR) 17-06-26 14:28:35 (0421) 5 NNNN