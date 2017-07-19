Moneyfarm: la Bank of England prende tempo mentre l'inflazione rallenta - PAROLA AL MERCATO

di Richard Flax* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 giu - Negli ultimi mesi gli indicatori dell'inflazione hanno mostrato valori elevati, soprattutto a causa dell'impatto della guerra in Iran sui mercati energetici. Tuttavia, il cessate il fuoco ora in vigore e il progressivo miglioramento delle prospettive di stabilita', uniti al dato di maggio sull'inflazione pari al 2,8%, inferiore alle attese, offrono i primi segnali di un possibile allentamento delle pressioni sui prezzi nei prossimi mesi. Nel breve termine, resta comunque probabile una certa pressione al rialzo, poiche' i rincari accumulati nei mesi precedenti continuano a trasmettersi all'economia prima di attenuarsi gradualmente.

In questo contesto, la decisione della Bank of England di mantenere i tassi di interesse al 3,75% riflette un quadro piu' bilanciato. L'inflazione continua a rappresentare un elemento di attenzione, ma aumenta la fiducia che possa rallentare se le attuali condizioni dovessero consolidarsi.

Per il momento, i policymaker sembrano orientati ad attendere ulteriori conferme dai dati macroeconomici, mantenendo un approccio prudente mentre valutano se le attuali pressioni inflazionistiche siano destinate a rientrare o rischino di diventare piu' persistenti.

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(RADIOCOR) 18-06-26 14:48:23 (0434) 5 NNNN