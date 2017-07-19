Moneyfarm: Eurozona, inflazione di gennaio all'1,7%, raggiunto l'obiettivo della Bce - PAROLA AL MERCATO

di Richard Flax * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 feb - Il dato preliminare dell'inflazione di gennaio in Area Euro pubblicato oggi rappresenta un traguardo significativo: l'inflazione complessiva e' scesa all'1,7%, al di sotto dell'obiettivo del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea.

Si tratta di un chiaro segnale del fatto che l'irrigidimento della politica monetaria della Bce abbia colto nel segno, portando al rientro delle pressioni inflazionistiche e rafforzando l'ipotesi del mantenimento dell'attuale orientamento monetario.

Il contesto di inflazione stabile e tassi di interesse invariati offre maggiore visibilita' agli investitori e riduce il rischio di ulteriori interventi restrittivi. Ci attendiamo che la Bce resti in fase di attesa, in linea con quanto gia' scontato dai mercati, con una soglia elevata per qualsiasi intervento di politica monetaria nel breve termine.

Rimane fondamentale continuare a monitorare le pressioni sui prezzi di fondo e i rischi esterni, tra cui l'evoluzione del quadro geopolitico e i cambiamenti nella domanda globale, che potrebbero influenzare le prospettive economiche nei prossimi mesi.

* Chief Investment Officer di Moneyfarm

