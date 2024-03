Mondo Tv: rinnovo della collaborazione con Warner Bros. Discovery Italia

Con l'estensione dei diritti della serie MeteoHeroes Sr1 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mar - Mondo TV annuncia il rinnovo della collaborazione con Warner Bros.

Discovery Italia. In base all'accordo sottoscritto, che prevede la licenza dei diritti Pay TV e Free TV in Italia Malta, Monte Carlo, San Marino and the Vatican City, la serie MeteoHeroes SR 1 vedra' un co-terminus dei diritti di tutti i batch consegnati al 31 dicembre 2024 per andare in onda in esclusiva su Boomerang (canale 609 di Sky), spiega una nota. Si rinnova cosi' la collaborazione di Mondo TV con il gruppo Warner Bros. Discovery Italia, operativo in Italia con diversi canali dedicati al pubblico dei bambini. Mondo TV esprime soddisfazione per il consolidamento dei rapporti con il grande gruppo media.

