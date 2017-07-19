Mondo Tv: ok a proroga della composizione negoziata crisi per altri 180 giorni

Nuova scadenza a maggio 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 nov - Mondo Tv annuncia che nei giorni scorsi l'esperto nominato nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi ha approvato la richiesta di proroga della procedura per ulteriori 180 giorni, con nuova scadenza fissata al 4 maggio 2026 Dall'avvio della procedura, sottolinea la nota, la societa' ha avviato i primi incontri con il ceto bancario e con diversi creditori chirografari, i quali hanno sin da subito manifestato un atteggiamento collaborativo e un leale interesse nel proseguire le interlocuzioni volte alla definizione di un percorso di riequilibrio aziendale. A seguito di tali interlocuzioni alcuni creditori chirografari hanno gia' firmato accordi transattivi a saldo e stralcio mentre con altri creditori sono in fase avanzata di formalizzazione ulteriori accordi. L'esperto ha evidenziato che l'imprenditore, alla luce degli accordi raggiunti e sottoscritti, dei colloqui intercorsi e dell'attivita' di gestione svolta in questo periodo, presenta concrete e favorevoli prospettive di giungere a una positiva conclusione della procedura.

La societa' comunica inoltre che a fine ottobre e' stata depositata presso la Direzione Provinciale competente la documentazione per la richiesta di consolidamento fiscale, adempimento propedeutico alla prosecuzione del dialogo con l'Agenzia delle Entrate nell'ambito della procedura di composizione negoziata.

Si precisa che Mondo Tv non ha finora fatto ricorso alle misure protettive previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

