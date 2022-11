Mondo TV: Illustrabimbi estende fino al I trim. 2024 la licenza per Il Gruffalo'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - Mondo TV comunica che Illustrabimbi ha esteso fino al primo trimestre 2024 la propria licenza per la realizzazione e distribuzione in Italia di diverse categorie di prodotti tessili di abbigliamento e per la casa, sviluppati dalla property Il Gruffalo'. L'estensione - si legge in un comunicato - conferma il buon andamento della property Il Gruffalo', distribuita dalla Mondo TV, nel mercato del licensing e merchandising.

com-A2

(RADIOCOR) 09-11-22 10:51:21 (0271) 5 NNNN