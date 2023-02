Mondo Tv: convertiti gli ultimi 4 bond da parte di Atlas Capital Markets

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 feb - Mondo Tv ha emesso gli ultimi 2 bond della tranche previsti dal contratto con Atlas Capital Markets. Inoltre, la societa' ha ricevuto da Atlas 'una richiesta di conversione degli ultimi 4 bond dei 28 emessi' tra maggio scorso e oggi. L'emissione, spiega Mondo Tv, ' si e' svolta nell'ambito del contratto Atlas con il quale Atlas si e' impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del contratto, in due tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Societa' 38 bond convertibili in azioni per un valore di 250.000 ciascuno.

Dopo la rinuncia alla seconda tranche (pari a 10 Bond) comunicata in data 26 settembre 2022, tenuto conto della nuova emissione di due bond risultano emessi ad oggi tutti i 28 Bond". Il prezzo "e' risultato essere pari a 0,4040 euro euro per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere 2.475.248 azioni ordinarie Mondo TV.

Tali azioni ordinarie non saranno emesse come nuove azioni, mentre saranno oggetto di prestito da parte degli azionisti Giuliana Bertozzi e Matteo Corradi: la societa' informa infatti che si sono verificati i presupposti contrattuali affinche' venga attivato il prestito di azioni ad Atlas da parte dell'azionista di riferimento, Giuliana Bertozzi, dall'azionista Matteo Corradi e/o dalla societa' stessa.

Nell'ambito degli accordi in esame, la societa', l'azionista di maggioranza relativa, Giuliana Bertozzi, e successivamente l'azionista Matteo Corradi hanno assunto l'impegno, al fine di agevolare il buon esito dell'operazione, a prestare gratuitamente in favore dei portatori dei Bond un certo quantitativo di azioni nella propria titolarita' in funzione delle richieste di conversione dei Bond che dovessero tempo per tempo pervenire alla Societa'. Per l'effetto, fino alla restituzione delle azioni oggetto di prestito, il capitale sociale della Mondo Tv non subira' variazioni, ed e' costituito da 54.152.195 azioni ordinarie'.

