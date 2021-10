Mondo Tv: accordo licenza France e Suisse con Giunti per publishing Grisu' in Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 ott - Mondo Tv Suisse e Mondo Tv France (gruppo Mondo Tv) annunciano che, a pochi giorni dal Milano Licensing Day, hanno sottoscritto con il Gruppo Giunti ciascuna un contratto per lo sviluppo e la commercializzazione di diversi prodotti della categoria publishing derivati dalla serie Grisu', attualmente in produzione da parte del gruppo Mondo TV e basata sulla property Il draghetto Grisu', creato dai suoi autori originali Nino e Toni Pagot. L'avvio del programma di licensing, di cui sono incaricate sia la Mondo TV Suisse che la Mondo Tv France, parte quindi con l'ingresso sul progetto del secondo gruppo editoriale italiano per la commercializzazione e la distribuzione sul territorio italiano di una serie di prodotti della categoria publishing, che spesso opera da traino per le altre categorie. La licenza prevede il lancio dei prodotti dal 2023 e ha durata triennale. Il contratto di Mondo Tv Suisse prevede il pagamento di una somma di minimo garantito e di royalties in caso di superamento del minimo garantito medesimo: su tutte tali somme la Mondo TV Suisse tratterra' la propria commissione pari al 30%. Il contratto siglato da Mondo Tv France prevede il pagamento di una somma di minimo garantito e di royalties in caso di superamento del minimo garantito medesimo: su tutte tali somme la Mondo TV France ricevera' la propria quota di ricavi (dopo la deduzione della commissione di Mondo TV Suisse quale distributore) in quote percentuali variabili a seconda della tipologia di prodotto.

