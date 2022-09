Mondo Tv: +52% utile netto semestre a 4,3 mln, ricavi a 17,4 mln (+16%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 set - Il cda di Mondo Tv, a capo dell'omonimo gruppo attivo in Europa nella produzione e distribuzione di 'cartoons' per la Tv ed il cinema ha approvato la relazione finanziaria semestrale che mostra ricavi nel periodo a 17,4 milioni di euro con un incremento del 16% circa. L'ebitda e' passato da circa 12 milioni del primo semestre 2021 ai 12,6 milioni di del primo semestre 2022 con un incremento del 4 per cento.Il valore della produzione e' pari a circa 19,1 milioni (+9% rispetto ai 17,5 milioni del primo semestre 2021. L'utile netto del periodo di competenza del Gruppo e' pari a circa 4,3 milioni in crescita del 52% in termini percentuali.

