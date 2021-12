Mondadori: Cassazione, respinto ricorso del Fisco, confutate le ipotesi di frodi (RPT)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 dic -Definitivamente respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di Mondadori Retail (ora, Mondadori **Direct**) e Fininvest (consolidante del gruppo per il 2004), per una supposta serie di "frodi comunitarie" relative a prodotti di telefonia cellulare. Dopo aver perso in Ctp (Milano) e poi in Ctr (Lombardia), il Fisco ha perso anche davanti alla Suprema corte. Con la decisione n. 40714 depositata oggi, infatti, la Cassazione ha ritenuto esaustivamente confutata (grazie ad una serie di elementi "gravi, precisi e concordanti" offerti dalla societa') l'ipotesi fraudolenta contestata a Mondadori ed ha altresi' ribadito la "genericita' e irrilevanza della prova offerta dall'Ufficio". A seguito di una verifica da parte della Guardia di finanza (Nucleo di polizia tributaria di Milano), le societa' furono destinatarie di una serie di avvisi di accertamento, relativi agli anni dal 2003 al 2006 (per Fininvest 2004 - 2006), per il recupero a tassazione di maggiori imposte, ai fini Irap, Ires ed Iva "per operazioni commerciali inesistenti". In particolare, le operazioni sarebbero consistite nella fornitura, da parte di altre societa' (ADR e Wanted Electronic) alla societa' Mondadori Retail di telefonia cellulare destinata alla vendita all'ingrosso a societa' clienti del territorio comunitario (la austriaca Aticom Handels Gmbh, la lussemburghese Atlantic Impex e le svizzere Regal Trading e JM Kemer, Informatique s.a.). Per la V Sezione civile pero' la questione si e' chiusa con la condanna delle Entrate a pagare le spese (28mila euro solo di compensi).

