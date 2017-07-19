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            Moncler: per terzo anno consecutivo si conferma tra aziende piu' sostenibili al mondo

            Terzo nella classifica World's Most Sustainable Companies (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 giu - Per il terzo anno consecutivo, il gruppo Moncler, con i suoi brand Moncler e Stone Island, si conferma tra le aziende piu' sostenibili al mondo nella classifica World's Most Sustainable Companies 2026, redatta da Statista in collaborazione con il settimanale Time. Il gruppo si e' posizionato al terzo posto assoluto e al primo posto nel settore Apparel, Footwear and Sporting Goods a livello mondo, mentre a livello italiano ha ottenuto il primo posto.

            La classifica World's Most Sustainable Companies 2026, giunta alla sua terza edizione, si basa su un'analisi indipendente che ha valutato oltre 5.800 aziende a livello globale, prendendo in considerazione piu' di 20 criteri chiave legati a impegni e performance in ambito sociale e ambientale, oltre al livello di trasparenza e alle valutazioni ottenute da societa' internazionali tra cui Cdp, Msci e S&P Global e all'adesione al Global Compact delle Nazioni Unite e all'iniziativa Science Based Targets.

            com-emi

            (RADIOCOR) 23-06-26 14:42:51 (0482) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Moncler 50,88 -0,66 15.32.48 50,42 51,04 50,68


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