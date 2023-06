Moda: riassetto in MinervaHub, San Quirico sale al 75% del capitale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 giu - MinervaHub entra cosi' a far parte di San Quirico, uno dei principali gruppi industriali italiani, che consentira' di accelerarne lo sviluppo grazie alle forti competenze industriali, alle sinergie finanziarie, alla ricerca e all'innovazione. In questo percorso di crescita, nel solco della profonda esperienza maturata da San Quirico, grande rilevanza sara' data ai temi ed agli obiettivi in ambito ESG. La crescita di MinervaHub continuera' anche attraverso nuove acquisizioni, i cui processi sono gia' in fase molto avanzata, volte a rafforzare la capacita' produttiva e creativa ed ampliare il portafoglio di prodotti e servizi offerti, con l'obiettivo di implementare e potenziare ulteriormente il modello 'Artisandustrial' di piattaforma integrata 'Made in Italy' al servizio dei principali brand del lusso.

Matteo Marzotto manterra' l'incarico di Presidente di MinervaHub.

Edoardo Garrone, presidente di San Quirico, ha dichiarato: 'Questo investimento rappresenta un passo molto importante nello sviluppo del nostro portafoglio di partecipazioni industriali, che consente a SQ di diversificare la propria presenza in un settore caratterizzato dall'alta qualita' e dalla esclusivita' delle competenze artigianali del Made in Italy. Un settore in rapida evoluzione e decisa crescita di cui siamo certi MinervaHub sara' uno dei principali attori, a cui apporteremo tutta la nostra lunga esperienza industriale e che supporteremo con la nostra capacita' finanziaria'.

Matteo Marzotto, presidente di MinervaHub, ha dichiarato: 'Sono felice e orgoglioso che un investitore del calibro di SQ, con la sua storia imprenditoriale e industriale, colga il potenziale di MinervaHub quale primaria, inedita piattaforma di fornitura dell'accessorio alto-di-gamma, con le sue formidabili capacita' artigianali-industriali di trasformare le idee creative dei brand piu' celebrati del mondo in prodotti di assoluta eccellenza, nel rispetto dei piu' sfidanti standard ESG. Sono certo che la visione e le competenze di SQ unite a quelle della compagine che ha generato MinervaHub saranno decisive nella crescita e nella creazione di valore futuro, '.

Franco Prestigiacomo, Ceo di Xenon Private Equity ha dichiarato: 'Siamo molto contenti dell'accordo chiuso con SQ e siamo certi che il nuovo socio di maggioranza contribuira' in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi di MinervaHub, nel solco del percorso che abbiamo iniziato nel 2019 e poi sviluppato con Matteo Marzotto. Noi continuiamo a credere fortemente nell'ulteriore crescita di MinervaHub e per questo siamo molto felici di poter continuare ad essere parte attiva della compagine sociale, e dare il nostro contributo principalmente nell'area del M&A'.

