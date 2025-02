Moda: Prada, Gucci e Versace sono i brand piu' amati dal web -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 feb - Il dibattito social sul mondo del lusso conferma la sensibilita' degli utenti per l'impatto ambientale del settore, tradizionalmente associato al fenomeno dell''overconsumption' e produzioni non sempre sostenibili. Materiali ecologici, processi produttivi rispettosi dell'ambiente e condizioni di lavoro dignitose sono i pilastri di questo approccio e vengono apprezzati dagli utenti e dai consumatori online come leve di sostenibilita' per le grandi maison del lusso.

'Nelle cinque edizioni della ricerca, avviata nel 2021, abbiamo visto il mondo del lusso evolversi e rinnovarsi attraverso la lettura delle conversazioni online. Ci sono alcuni elementi fissi nel tempo, come la prevalenza della qualita' rispetto alla quantita', l'attenzione per la sostenibilita' ambientale e sociale e la forza dell'identita' di brand storici e iconici. Altri sono invece frutto dell'evoluzione del lusso: tra questi c'e' ad esempio il legame tra brand e ambassador social, sempre piu' efficaci nel veicolare i valori e l'identita' della maison', ha dichiarato Gianluca Comin, founder e presidente di Comin & Partners. 'Dallo studio emerge come la sfida del digitale e dei nuovi strumenti tecnologici stia modificando anche il rapporto dei brand con i consumatori. L'intelligenza artificiale generativa, in particolare, offre opportunita' di coinvolgimento e personalizzazione dell'esperienza di acquisto che prima erano impensabili', ha commentato Gianluca Giansante, partner di Comin & Partners. Infine Fabiana Giacomotti, curatrice del Foglio della Moda, hadetto 'ampliata su scala internazionale, questa analisi mostra in modo inequivocabile come la moda sia diventata argomento di conversazione pop, e le fashion week seguite con la stessa attenzione di eventi mondiali dello sport e della musica, penso al Superbowl e a Sanremo'.

