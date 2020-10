Moda: Franceschini, saremo a fianco del settore, e' parte integrante della cultura italiana -2

Monceri(Intesa) priorita' affiancare eccellenze made in Italy (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ott - Per Pierluigi Monceri, responsabile della Direzione Regionale di Intesa Sanpaolo per il Lazio, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise "la moda e'uno dei settori trainanti di questo Paese.

Valorizzare le eccellenze del 'Made in Italy' e affiancarle nei propri percorsi di crescita e' per noi una priorita'" Monceri ricorda che il comparto moda e le filiere produttive collegate hanno vissuto mesi di grande difficolta', quindi "la creazione di partnership tra fornitori, brand, aziende tessili e distributori per promuovere progetti comuni d'investimento potrebbe costituire una leva fondamentale per promuovere l'innovazione nel tessile, abbigliamento e accessori e aiutare il comparto a superare la crisi causata dalla pandemia". Intesa Sanpaolo con il programma "Sviluppo Filiere", gia' lanciato nel 2015 e oggi rinnovato, si pone l'obiettivo di sostenere le pmi eccellenti delle filiere produttive nel superamento della fase di difficolta' e accompagnarle nella ripartenza.

