Moda: Conf. Accessori, difficolta' per incertezza geopolitica e contrazione consumi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 mar - I riflettori sono accesi sulle prospettive di espansione in nuove aree commerciali, come il Mercosur - mercato verso cui l'export italiano ha raggiunto i 66,1 milioni di euro nei primi 10 mesi del 2025 (+7,0% su gennaio-ottobre 2024) - e l'India, che presenta ampi margini di crescita ma resta complessa per via delle barriere non tariffarie, oggi oggetto di possibili evoluzioni negoziali. 'Il potenziale del Made in Italy sui mercati internazionali resta significativo, ma per coglierlo pienamente servono preparazione tecnica, capacita' di adattamento e un quadro di politiche che sostenga concretamente l'internazionalizzazione. Il prestigio delle nostre produzioni e' riconosciuto nel mondo: dobbiamo trasformarlo in crescita stabile e maggiore competitivita' per l'intera filiera', ha concluso Claudia Sequi.

