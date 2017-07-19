MK Global Kapital: Ungheria, spiragli positivi ma restano i problemi economici strutturali - PAROLA AL MERCATO

di Michele Mattioda* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - L'Ungheria resta il punto piu' delicato dell'Europa centrale: il nuovo corso politico puo' offrire un sostegno nel breve periodo, soprattutto se sara' in grado di riaprire un dialogo credibile e continuativo con gli altri Paesi dell'Unione Europea e di ricucire un rapporto che negli ultimi anni si e' progressivamente deteriorato con Bruxelles. Un miglioramento delle relazioni istituzionali potrebbe tradursi anche in un accesso piu' fluido ai fondi europei, elemento tutt'altro che secondario per sostenere investimenti e stabilita' macroeconomica nel breve termine.

Tuttavia, questo potenziale cambio di passo non modifica in modo sostanziale i problemi strutturali piu' profondi che caratterizzano l'economia ungherese. I conti pubblici restano sotto pressione, complice una combinazione di crescita disomogenea, politiche espansive adottate in passato e un contesto internazionale meno favorevole. I margini fiscali risultano quindi limitati, riducendo lo spazio di manovra del governo proprio in una fase in cui sarebbero necessari interventi mirati per rafforzare la resilienza economica. A cio' si aggiunge una certa vulnerabilita' sul fronte valutario e una dipendenza ancora significativa da fattori esterni, che amplificano la percezione di rischio da parte degli investitori internazionali.

Se si amplia lo sguardo all'intera area dell'Europa centro-orientale, il quadro appare relativamente piu' definito e, per certi versi, piu' rassicurante. Paesi come Polonia, Repubblica Ceca e, in misura crescente, Romania mostrano fondamentali piu' solidi, grazie a una maggiore stabilita' istituzionale, a politiche economiche percepite come piu' prevedibili e a un miglior posizionamento rispetto alle catene del valore europee. Questi mercati continuano ad attrarre capitali e a beneficiare di una fiducia piu' diffusa, anche in un contesto globale caratterizzato da incertezza.

Al contrario, le economie in cui la componente politica incide in maniera piu' marcata sulle scelte economiche e sulla governance continueranno verosimilmente a scontare un premio per il rischio piu' elevato. L'incertezza normativa, la percezione di una minore indipendenza delle istituzioni e i rapporti complessi con l'Unione Europea rappresentano fattori che alimentano la diffidenza degli investitori e frenano l'afflusso di capitali di lungo periodo.

In questo contesto, la sfida per Budapest sara' duplice. Da un lato, sara' necessario recuperare credibilita' nei confronti delle istituzioni europee, dimostrando un impegno concreto nel rispettare le regole comuni e nel garantire maggiore trasparenza e stabilita' normativa. Dall'altro, servira' rendere piu' chiara e tangibile la traiettoria di consolidamento dei conti pubblici, attraverso misure credibili e sostenibili nel tempo.

Senza progressi su questi due fronti, la crescita economica rischia di rimanere fragile e discontinua, esposta a shock esterni e a repentini cambiamenti di sentiment. Di conseguenza, il mercato continuera' a guardare all'Ungheria con cautela, richiedendo rendimenti piu' elevati per compensare il rischio percepito e mantenendo un atteggiamento selettivo nei confronti delle opportunita' di investimento nel Paese.

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(RADIOCOR) 19-04-26 08:16:02 (0099) 5 NNNN