Mirabaud AM: Stati Uniti, rischio recessione sale al 50% - PAROLA AL MERCATO

di Andrew Lake * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - Il secondo round di dazi annunciati da Trump ha completamente destabilizzato le catene di approvvigionamento globali e riteniamo che le conseguenze di tutto questo non debbano essere sottovalutate.

I consumatori statunitensi ora si trovano ad affrontare enormi ripercussioni sulla catena di fornitura e il settore retail negli Stati Uniti sembra destinato ad essere messo in ginocchio.

L'escalation che tutti temevamo sta iniziando a concretizzarsi, trascinando rapidamente gli Stati Uniti da una fase di eccezionalismo a una situazione di stagflazione e a una probabilita' del 50% di recessione. La parte "flazione" della stagflazione e' forse la preoccupazione piu' urgente, mentre attendiamo le risposte dei vari Paesi nel mondo.

Tutto questo porta maggiore incertezza sui mercati obbligazionari. Speravamo che le notizie sui dazi potessero portare a un momento di svolta, ma in realta' hanno portato solo maggiore incertezza e volatilita'.

I mercati attualmente prezzano almeno quattro tagli dei tassi di interesse negli USA nel 2025, una crescita da piatta a negativa e un'inflazione al 4%. Se la crescita dovesse effettivamente crollare, Powell dovra' tagliare i tassi rapidamente e affrontare le conseguenze dell'inflazione in un secondo momento. Per il momento, ci aspettiamo che rimanga neutrale e che cerchi di sostenere i mercati finanziari senza perdere la disciplina e il mandato della Federal Reserve sulla crescita e l'inflazione.

Anche in Europa quest'anno sono probabili tre o quattro tagli. Sebbene sia una possibilita', sembra prematuro parlare di un taglio alla fine di questo mese da parte della Fed o della BCE, poiche' non sappiamo ancora per quanto tempo rimarranno in vigore questi dazi o come andranno le trattative. Un'ulteriore escalation e' una preoccupazione concreta. Un altro elemento di preoccupazione e' la liquidita'. Abbiamo gia' assistito a un cambiamento significativo del rischio, con una svendita dell'high yield e della liquidita'. Il pericolo e' che gli ETF possano iniziare a liquidare asset, con l'effetto a catena di un ampliamento dei rendimenti.

Stiamo riducendo il rischio dei nostri portafogli e adottando un posizionamento piu' conservativo. La nostra visione a breve termine e' che le cose potrebbero peggiorare prima di migliorare. Investment managers di tutto il mondo stanno cercando di ricalibrare le proprie posizioni in base all'andamento delle economie mondiali e del rischio. Dobbiamo mantenere un posizionamento piu' conservativo nel breve termine, ma rimanere abbastanza costruttivi perche' potremmo assistere a negoziati che portino a una soluzione di tutto questo, anche se tra diversi mesi. Il risultato potrebbe essere una fine improvvisa del ciclo economico, molto prima del previsto, e la conseguente fase di assestamento potrebbe generare interessanti opportunita' di investimento. Ma per ora, dobbiamo mantenere la calma e adottare cautela in questa fase di turbolenza sui mercati.

