Mirabaud Am: sei ragioni per cui l'inflazione europea e' diversa da quella Usa - PAROLA AL MERCATO

di Gero Jung * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 feb - Sebbene sia chiaro che la retorica sia cambiata rispetto alla riunione di dicembre, secondo noi e' improbabile che la BCE modifichi la politica sui tassi quest'anno - nonostante i rischi di un rialzo dei tassi alla fine del 2022 siano aumentati. Tuttavia, non e' questo il nostro scenario di riferimento. La linea guida della Bce per il futuro e' improntata alla prudenza, non al panico. Vi sono diversi elementi a conferma del fatto che l'inflazione nell'Eurozona sia diversa rispetto agli Stati Uniti e che, probabilmente, nel corso dell'anno tendera' a diminuire: .l'alto livello dell'inflazione complessiva e' dovuto per la maggior parte al rincaro dei prezzi dell'energia (in gennaio, l'inflazione core CPI e' scesa); .Le differenze fiscali hanno effetti di base; .l'inflazione degli affitti in Europa e' molto piu' bassa che non negli Stati Uniti; .in Europa non vi sono indizi di una spirale tra salari e prezzi; .i colli di bottiglia sul versante dell'offerta si stanno allentando; .i dati attuali della produzione sono al di sotto del potenziale Queste sono le ragioni per cui ci aspettiamo che la BCE sara' prudente, dopo che il presidente Lagarde - nell'ultima comunicazione - ha fatto marcia indietro rispetto alle precedenti prese di posizione hawkhish, suggerendo che " le possibilita' che l'inflazione si stabilizzi al 2% sono aumentate".

