Mirabaud AM: mid-term Usa, molto rumore per nulla - PAROLA AL MERCATO

di Valentin Bissat* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 set - Le elezioni di mid-term di novembre potrebbero ridefinire gli equilibri di potere a Washington, ma difficilmente altereranno il quadro macroeconomico generale. I Repubblicani mantengono attualmente una maggioranza esigua alla Camera dei Rappresentanti, mentre la storia insegna che il partito del presidente tende a perdere le elezioni di midterm. Una conquista della Camera da parte dei Democratici inaugurerebbe una fase di governo diviso, caratterizzata da un maggior numero di inchieste congressuali e da una paralisi legislativa piu' marcata. Per gli investitori, tuttavia, il rumore di fondo della politica contera' probabilmente piu' di qualsiasi reale cambio di rotta nelle politiche.

Gran parte dell'agenda economica non passa dal Congresso A prescindere dall'esito elettorale, i pilastri fondamentali della politica statunitense dovrebbero rimanere sostanzialmente invariati. La politica commerciale, l'applicazione delle leggi sull'immigrazione e i rapporti con la Cina dipendono sempre piu' dall'autorita' presidenziale e dalle agenzie esecutive, piuttosto che dalla legislazione del Congresso. Sebbene il Congresso possa ostacolare singole misure o limitare i finanziamenti, e' improbabile che riesca a invertire i macro-obiettivi dell'amministrazione. Persino dopo i recenti limiti imposti dalla magistratura sull'uso di determinate prerogative tariffarie, l'amministrazione ha trovato rapidamente vie legali alternative per portare avanti la propria agenda sul fronte commerciale.

Tutto invariato anche per quanto riguarda la Cina. La competizione strategica gode ormai di un sostegno trasversale ai due partiti. I controlli sulle esportazioni, la leadership nei semiconduttori, le materie prime critiche, la resilienza delle catene di approvvigionamento e la questione di Taiwan sono diventati elementi consolidati della politica statunitense, invece di essere temi su cui scontrarsi tra partiti. Un cambio di maggioranza al Congresso potrebbe modificare il tono del dibattito o gli strumenti utilizzati, ma non la direzione generale.

L'intelligenza artificiale rappresenta un altro ambito in cui la continuita' dovrebbe prevalere. Sia i Repubblicani che i Democratici considerano sempre piu' l'IA e i semiconduttori avanzati come elementi centrali per la competitivita' economica e la sicurezza nazionale. Un governo diviso potrebbe creare lo spazio per un quadro normativo bipartisan ma circoscritto, incentrato su trasparenza, standard di sicurezza o vigilanza federale, volto ad evitare una frammentazione delle regole a livello statale. Tuttavia, nessuno dei due partiti sembra intenzionato a sostenere misure che finiscano per frenare in modo significativo gli investimenti o indebolire la posizione degli Stati Uniti nei confronti della Cina.

Per il mercato obbligazionario il contesto di base non cambia E' altrettanto improbabile che le elezioni di mid-term modifichino in modo sostanziale le prospettive fiscali. Una Camera a maggioranza democratica potrebbe rendere piu' difficile l'approvazione di ulteriori tagli fiscali, mentre la conferma del controllo repubblicano manterrebbe un'impostazione legislativa piu' favorevole al mondo delle imprese. Nessuno dei due scenari, tuttavia, lascia presagire una riduzione significativa dei deficit di bilancio.

I vincoli politici sono ben noti. La spesa per le prestazioni sociali resta ampiamente intoccabile, quella per la difesa deve fare i conti con costanti pressioni geopolitiche e le maggioranze congressuali esigue rendono difficile la realizzazione di riforme fiscali ambiziose. Di conseguenza, la traiettoria delle finanze pubbliche non subira' verosimilmente variazioni di rilievo.

Questo rende le prospettive fiscali il fattore determinante dei tassi di interesse a lungo termine. Si prevede che i deficit rimarranno vicini ai 2.000 miliardi di dollari all'anno nei prossimi due anni, mentre il debito pubblico detenuto dal mercato continuera' a crescere in rapporto al PIL. Gli investitori richiedono sempre piu' un compenso non solo per il rischio di inflazione, ma anche per la crescente emissione di debito e per l'incertezza che circonda la traiettoria fiscale nel lungo periodo. I rendimenti dei Treasury a lungo termine riflettono quindi molto piu' delle semplici aspettative sulla politica della Fed: incorporano anche le preoccupazioni sulla sostenibilita' del debito, sulle dinamiche dell'offerta e sulla credibilita' fiscale.

*Chief Economist and Senior Strategist di Mirabaud Asset Management.

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(RADIOCOR) 13-09-26 11:42:46 (0185) 5 NNNN