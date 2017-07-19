Mirabaud AM: mid-term Usa, molto rumore per nulla - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 set -Warsh non puo' risolvere un problema che appartiene al Tesoro Il presidente della Fed, Kevin Warsh, puo' offrire il suo contributo mantenendo un impegno credibile per la stabilita' dei prezzi. La centralita' che attribuisce al rischio di un'inflazione persistente potrebbe aiutare ad ancorare le aspettative e a contenere le pressioni al rialzo sui rendimenti a lungo termine. Tuttavia, la politica monetaria non puo' compensare uno squilibrio fiscale strutturale senza mettere a rischio l'indipendenza o la credibilita' della Fed.

Il Dipartimento del Tesoro dispone di diversi strumenti, tra cui la modifica del profilo delle scadenze delle proprie emissioni di debito, programmi di riacquisto (buyback) o altre iniziative volte a migliorare la liquidita' del mercato. Queste misure possono influenzare la struttura per scadenza e il funzionamento del mercato, ma non risolvono il deficit sottostante. Se gli investitori dovessero iniziare a percepire la politica monetaria come eccessivamente tollerante nei confronti dell'inflazione, o la gestione del debito del Tesoro come un tentativo di calmierare artificialmente i rendimenti obbligazionari, i premi a termine potrebbero salire ulteriormente.

La divisione dei ruoli rimane chiara. La Federal Reserve controlla l'inflazione. I rappresentanti eletti determinano la traiettoria fiscale. Il Tesoro gestisce l'indebitamento pubblico, ma non puo' dettare il prezzo al quale gli investitori sono disposti a concedere tali finanziamenti.

Il problema principale L'esito piu' probabile delle elezioni di mid-term del 2026 e' la continuita' a livello macroeconomico. Data l'incertezza che circonda l'approccio politico dell'attuale amministrazione, cio' potrebbe non risultare necessariamente rassicurante. Aspetto ancora piu' importante, continuita' significa che le sfide fiscali che gli Stati Uniti devono affrontare rimarranno irrisolte.

Se si vuole che i tassi di interesse a lungo termine si stabilizzino senza esercitare un'ulteriore pressione sulle valutazioni azionarie e sull'attivita' economica, sara' prima o poi necessario un certo grado di consolidamento fiscale. La portata dell'aggiustamento e' imponente. In base alle attuali stime sulla crescita e sulle finanze pubbliche, per stabilizzare il debito pubblico al livello attuale nei prossimi decenni occorrerebbe un aumento del 25% delle entrate o una riduzione del 20% dei programmi di spesa ogni anno, oppure una combinazione di entrambi i fattori.

La composizione precisa di questo intervento e' oggetto di dibattito, ma la conclusione generale non lo e'. La sfida che il mercato obbligazionario ha davanti a se' e' fondamentalmente di natura fiscale, non monetaria. E le elezioni di mid-term, qualunque sia l'esito politico, non cambieranno questa realta'.

*Chief Economist and Senior Strategist di Mirabaud Asset Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 13-09-26 11:53:07 (0194) 5 NNNN