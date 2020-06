Mirabaud AM: la Bce aumentera' il programma di acquisto asset di 500 mld - PAROLA AL MERCATO

di Gero Jung * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 giu - Ci aspettiamo che la Banca Centrale Europea aumenti il suo programma di acquisto di asset di 500 miliardi di euro in occasione del meeting di giovedi', mantenendo un orientamento di politica monetaria molto accomodante. Le proiezioni economiche aggiornate che verranno pubblicate saranno probabilmente molto negative, e comprenderanno una ripresa nel 2021 che portera' la produzione economica aggregata nel 2022 al di sotto dei livelli pre-crisi. L'inflazione resta bassa, e le misure disinflazionistiche sono piu' di una preoccupazione per la BCE, con l'inflazione headline in calo il mese scorso. Per quanto riguarda gli indicatori di attivita', i sondaggi di maggio suggeriscono che il punto piu' basso dell'attivita' economica e' stato probabilmente raggiunto in aprile. Le indagini PMI sull'attivita', ma anche gli indicatori del sentiment della CE mostrano un miglioramento. Tuttavia, il miglioramento di quasi tre punti (a livelli di 67) del sentiment economico della CE a maggio contrasta con i profondi cali registrati a marzo e ad aprile (di quasi 40 punti). Ciononostante, questo suggerisce che l'attivita' economica sta lentamente riprendendo, che e' anche il messaggio degli attuali indicatori di mobilita' ad alta frequenza

* Chief Economist di Mirabaud AM "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non possono in alcun caso essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore. L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 03-06-20 13:55:42 (0340) 5 NNNN