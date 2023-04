Mirabaud AM: l'economia americana rallenta, ma non crolla in attesa della Fed - PAROLA AL MERCATO

di Gero Jung * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 apr - Nel mese di marzo abbiamo osservato un calo dell'inflazione, della spesa al dettaglio, mentre i dati sulla produzione manifatturiera sono stati deludenti, suggerendo che, nel complesso, l'economia statunitense stia rallentando, senza pero' registrare un vero e proprio crollo.

Partendo dall'inflazione, l'Indice generale dei prezzi al consumo di marzo e' stato inferiore alle aspettative, con un rallentamento dei prezzi alla produzione e all'importazione.

Ma l'inflazione core - che esclude le parti volatili del paniere inflazionistico - si e' mantenuta piu' solida, aumentando addirittura rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda la spesa, a marzo le vendite al dettaglio sono diminuite, ma l'importante gruppo di controllo utilizzato per calcolare la crescita del PIL aggregato ha registrato un calo relativamente moderato (dello 0,3%).

Complessivamente, cio' suggerisce che all'inizio dell'anno vi e' stata una crescita resistente della spesa al dettaglio dei consumatori. A cio' contribuisce anche la forza dimostrata dal mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione, del 3,5%, che rimane basso.

Per quanto riguarda le prossime mosse della Fed, gli ultimi dati non lasciano presagire un'imminente pausa nel ciclo di rialzo dei tassi. Per la riunione del 3 maggio ci aspettiamo un rialzo di 25 punti base, con la probabilita' che rappresenti la fine della politica restrittiva della Fed.

* Chief Economist di Mirabaud AM

