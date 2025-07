Mirabaud AM: il mercato guarda all'occupazione Usa, la Fed dovra' rivedere i suoi piani? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 lug - I mercati del lavoro sono la variabile piu' importante. Per ora, la crescita dell'occupazione rimane favorevole e gli aumenti salariali sono moderati. Tuttavia, i dati recenti mostrano segni di rallentamento, in particolare nei servizi.

Se la tendenza dovesse continuare, potrebbe ridurre la capacita' delle aziende di trasferire i costi piu' elevati, pesando sui margini e spostando l'attenzione del mercato dal rischio di inflazione al rischio di crescita.

Il dato sui non-farm payrolls negli Stati Uniti, in uscita il 1 agosto, rappresentera' un punto di svolta importante. Un dato debole potrebbe innescare un ripensamento piu' ampio sulla resilienza dei consumatori e sull'efficacia del potere di determinazione dei prezzi da parte delle imprese. Nel frattempo, gli operatori di mercato continuano a prezzare due tagli dei tassi negli USA, ma se l'inflazione si dimostrasse persistente e la crescita tenesse, tali aspettative potrebbero essere riviste. Il rischio e' che gli attuali prezzi riflettano uno scenario ottimistico su tutti i fronti: nessun danno dai dazi, inflazione sotto controllo e crescita stabile. In realta', il percorso da seguire potrebbe essere meno lineare.

Posizionamento: selettivo, difensivo e incentrato sulle cedole In questo contesto, restiamo cautamente ottimisti. Lo scenario base prevede un leggero rallentamento della crescita nei prossimi mesi, non tale da far temere una recessione, ma sufficiente a giustificare un modesto aumento della duration.

Abbiamo gia' leggermente aumentato quest'ultima sia per l'investment grade sia per i bond sovrani e potremmo aumentarla ulteriormente in caso di correzioni del mercato causate dalla volatilita' dei dazi o dalla situazione politica.

In futuro, prevediamo che i rendimenti saranno determinati principalmente dalle cedole piuttosto che da un ulteriore aumento dei prezzi. I prezzi di mercato lasciano poco spazio all'errore e, con le valutazioni elevate, preferiamo concentrarci sul carry e sulla resilienza, in particolare nell'investment grade di alta qualita' e in alcuni titoli high yield selezionati.

Il momentum e' ancora forte, ma i fattori legati al periodo specifico in cui ci troviamo, i rischi di inflazione persistente e le preoccupazioni fiscali, in particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito, giustificano un approccio piu' conservativo. Stiamo adottando un approccio selettivo e flessibile, pronti a sfruttare la volatilita' quando opportuno, ma evitando un atteggiamento di eccessiva fiducia a questi livelli elevati.

*CIO & Head of Fixed Income di Mirabaud Asset Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

