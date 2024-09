Mirabaud AM: da qui a fine anno almeno altri due tagli dalla Bce - PAROLA AL MERCATO

di Gero Jung * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 set - La lettura dell'inflazione di agosto non ha cambiato la nostra posizione e ci aspettiamo che durante la riunione di giovedi' la Bce tagli i tassi d'interesse.

Notiamo che il mese scorso l'inflazione complessiva CPI e' scesa leggermente sopra il 2% (+2,2% su base annua), mentre l'inflazione core e' rimasta sostanzialmente stabile, poco sopra il 2,8%. In questo caso, l'inflazione core dei prezzi dei beni e' scesa allo 0,4% su base annua (-0,3 punti percentuali), il che suggerisce che il percorso disinflazionistico sta proseguendo come da programma. Per quanto riguarda quest'ultimo, e' molto probabile che l'inflazione dei servizi, in particolare in Francia, abbia dato un contributo significativo a questa categoria. Con le Olimpiadi di Parigi che si sono svolte ad agosto, il mese scorso l'inflazione dei servizi francesi e' aumentata di 0,5 punti percentuali, cosa che e' improbabile che si ripeta in futuro. Notiamo che, nel complesso, i prezzi dei beni core sono aumentati dello 0,3% sul mese, mentre i servizi sono aumentati dello 0,4%, in linea con il trend disinflazionistico in corso.

Nel complesso, le nostre principali previsioni per l'Eurozona rimangono invariate, in quanto ci aspettiamo un'attivita' economica modesta, un proseguo del trend disinflazionistico che portera' l'indice CPI a scendere al 2% e almeno altri due tagli dei tassi quest'anno, con il prossimo che probabilmente sara' annunciato alla riunione di politica monetaria della Bce di giovedi'.

* Chief Economist di Mirabaud Asset Management

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

