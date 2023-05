Mirabaud am: Bce si unisce al "club dei 25 pb" - PAROLA AL MERCATO

di Gero Jung * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 mag - Ci aspettiamo che la Bce aumenti i principali tassi di 25 punti base, portando il tasso sui depositi al 3,25%. Nell'Eurozona e in particolare all'interno della Bce, i falchi si concentreranno sulla crescita ancora in miglioramento, l'inflazione troppo alta e una crescita forte dei salari nominali; mentre i membri piu' dovish sottolineeranno la debolezza della domanda interna, il rallentamento dell'inflazione e la crescita negativa dei salari reali.

Riteniamo che la Presidente Lagarde dara' indicazioni complessivamente neutre per quanto riguarda le decisioni future. A nostro avviso, c'e' il rischio che la Bce adotti una politica di rialzi dei tassi meno aggressiva. Osserviamo che, nonostante le indagini PMI diano un'immagine solida delle imprese, la crescita effettiva del PIL nel primo trimestre e' stata bassa, con un aumento di appena lo 0,1% rispetto al trimestre precedente. Inoltre, i dati bancari suggeriscono che le banche hanno adottato condizioni di credito piu' restrittive, il che probabilmente potera' a un'ulteriore rallentamento della crescita economica - un altro argomento a favore di una politica monetaria piu' prudente.

* Chief Economist di Mirabaud AM

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

