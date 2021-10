Mirabaud AM: Bce davanti a indebolimento crescita e pressioni sui prezzi - PAROLA AL MERCATO

di Gero Jung * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 ott - Non ci aspettiamo che la BCE annunci un cambio di politica durante la riunione di giovedi' 28 ottobre. I punti principali da tenere presente riguarderanno il modo in cui l'Istituto di Francoforte sta reagendo da un lato all'indebolimento della crescita, e dall'altro all'aumento delle pressioni sui prezzi. In particolare, rispetto a quest'ultimo tema, e' di fondamentale importanza comprendere se l'aumento dell'inflazione sia da considerarsi transitorio o meno, anche perche' gli ultimi rilievi hanno indicato che le aziende devono confrontarsi con aumenti dei prezzi da record. Ci aspettiamo che la BCE guardi oltre questi picchi dell'inflazione a breve termine e riconfermi la propria posizione accomodante sulla politica monetaria attuale e futura.

A livello macro, le rilevazioni di ottobre hanno indicato che all'inizio del quarto trimestre c'e' stato un forte rallentamento dell'attivita' economica: l'industria, in particolare, ha dovuto affrontare considerevoli ritardi nelle catene di approvvigionamento. Nel frattempo, a causa dell'aumento dei casi di Coronavirus, il settore dei servizi ha rallentato dopo il rimbalzo estivo, in particolare in Germania. Nel complesso, tuttavia, gli attuali livelli dell'indice dei direttori agli acquisti rimangono ancora molto al di sopra della media storica, suggerendo che la crescita economica e' solida. Come riportato dal provider di dati IHS Markit, i prezzi medi di vendita di beni e servizi stanno aumentando a un ritmo mai visto negli ultimi 20 anni.

* Chief Economist, Mirabaud AM "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non possono in alcun caso essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 27-10-21 11:48:34 (0332) 5 NNNN