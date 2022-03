Minibond: con raccolta di oltre 1 mld in 2021 settore torna a livelli pre Covid -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 mar - Inoltre gia' nel report viene dedicato uno spazio specifico ai minibond 'verdi', emessi per finanziare progetti con impatto positivo sull'ambiente: praticamente inesistenti fino al 2018, nel 2021 ne sono stati collocati ben 14, per 77,85 milioni di euro. La ricerca ha identificato 832 imprese italiane che al 31 dicembre 2021 - a partire da novembre 2012 - avevano collocato minibond, di cui 520 Pmi (il 62,5%). Solo nel 2021 le emittenti sono state 200 (di cui ben 163 si sono affacciate sul mercato per la prima volta), in aumento rispetto alle 173 del 2020: si tratta per il 52% di Spa, il 45% di Srl (tipologia in forte aumento) e il 3% di societa' cooperative. Si e' visto un buon aumento delle emittenti che presentavano un fatturato di conto economico fino a 10 milioni di euro e c'e' stato un recupero per le imprese con ricavi fra i 100 e i 500 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore di attivita', il comparto manifatturiero e' in testa (41,5% del campione 2021), seguito dal commercio (14%), mentre dal punto di vista geografico la Lombardia riconquista il primato per numero di emittenti (45), ceduto lo scorso anno alla Campania che ora torna seconda (39); terza l'Emilia Romagna (27).

