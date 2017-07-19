Miko: in 2024 fatturato record 184 mln, azienda conferma solidita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 nov - Miko, azienda goriziana produttrice del materiale Dinamica (microfibra ottenuta dalla tecnologia sviluppata dal colosso industriale giapponese Asahi Kasei), usato nell'automotive, moda, design e arredo, ha chiuso il 2024 con un fatturato record di 184 milioni di euro e oltre 5,1 milioni di metri lineari venduti.

L'azienda, che conferma la propria solidita', ha messo a segno il risultato piu' significativo della propria storia, con una crescita del 10% rispetto al 2023, confermando il ruolo rilevante di Miko nella produzione di microfibre ad alte prestazioni. Anche il team e' in crescita, arrivando a 172 dipendenti (120 sono operai e 52 impiegati), con nuove assunzioni previste nel 2026. Il settore automotive resta la destinazione principale della microfibra Dinamica: circa il 90% della produzione e' destinato a questo comparto, che veste piu' di 100 modelli di automobili in tutto il mondo.

Per esempio, Miko collabora con Automobili Lamborghini per i modelli Temerario, Revuelto e Urus, ai quali a novembre 2025 si e' aggiunto il prototipo Temerario Super Trofeo, destinato alle competizioni internazionali. Dinamica e' inoltre parte della filiera premium dell'intero Gruppo Volkswagen. Altri modelli che utilizzano Dinamica ci sono Audi A6 E-Tron, Porsche Panamera Gts, Mercedes-Benz G Class, VW ID.7 ProS, Skoda Superb Sportline, Bentley Flying Spur. "La crescita degli ultimi anni conferma la solidita' del percorso di Dinamica e il rafforzamento del nostro posizionamento nell'automotive. Ed e' proprio in questo scenario che si inserisce Infinity, la nuova linea che lanceremo nel 2027, che rappresenta l'evoluzione naturale della nostra microfibra e che potra' assumere un ruolo strategico nel dialogo con le case automobilistiche", ha detto Lorenzo Terraneo, Ceo di Miko.

