Michelin: ricavi III trim. -6,6% a 6,25 mld, risente di calo domanda dagli Usa

Riviste al ribasso le stime per l'intero 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 ott - Michelin ha chiuso il terzo trimestre 2025 con un fatturato in calo del 6,6% a 6,25 miliardi di euro, penalizzato 'in larga parte dalla regione Nord America', si legge nella nota ufficiale, dove la domanda e' scesa piu' del previsto. Nei primi nove mesi dell'anno le vendite complessive si sono attestate a 19,3 miliardi, in flessione del 4,4% rispetto al 2024, in un contesto che il Gruppo di Clermont-Ferrand definisce 'piu' difficile del previsto nel terzo trimestre' a causa della contrazione del mercato e di una concorrenza sempre piu' agguerrita. I volumi sono arretrati del 5,5% su base annua, con un calo marcato nel segmento dei camion (-9%, oltre -30% nella prima dotazione). In Nord America la contrazione si e' accentuata nel terzo trimestre, mentre nel resto del mondo si e' registrata una crescita dei volumi.

La societa' ha rivisto al ribasso le stime per l'intero 2025: il risultato operativo di segmento, a tassi di cambio costanti, e' ora atteso tra 2,6 e 3 miliardi di euro, contro i 3,4 miliardi previsti in precedenza, mentre la generazione di cassa libera prima delle acquisizioni e' stimata tra 1,5 e 1,8 miliardi (da oltre 1,7 miliardi attesi).

Il calo dei ricavi riguarda tutti i principali comparti: l'automotive e le due ruote scendono del 2,5% a 10,5 miliardi, il trasporto stradale dell'8,1% a 4,5 miliardi, mentre le attivita' specialistiche calano del 5% a 4,26 miliardi. Nel dettaglio, il mercato europeo dell'auto ha perso il 6% nella prima dotazione, con un lieve miglioramento nel terzo trimestre, mentre in Nord America la domanda e' calata del 3%. In Cina, invece, il mercato e' cresciuto del 9% sui nove mesi, sostenuto dal recupero della domanda interna e dalle esportazioni di veicoli. Per le ruota da camion la flessione e' stata piu' marcata in America (-20%), con un'Europa stabile e un Sud America in calo (-8%).

