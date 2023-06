Michelin: acquista lo specialista dei materiali hi tech FCG per 700 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 giu - Il fornitore automobilistico Michelin ha annunciato l'acquisizione, per 700 milioni di euro, di Flex Composite Group (FCG), produttore di materiali e tessuti "high-tech" utilizzati in particolare sulle imbarcazioni. Michelin acquisira' il 100% di FCG dalla societa' di investimento IDI, secondo un comunicato stampa congiunto. FCG progetta e produce "materiali compositi avanzati" per "piu' di 2.100 clienti in tutto il mondo" nei settori della nautica, delle supercar, dei trasporti e delle costruzioni. L'azienda con 400 dipendenti e sei centri di produzione in Belgio e in Italia ha realizzato nel 2022 un fatturato di 202 milioni di euro e ha generato un margine operativo compreso tra il 25% e il 30% nel periodo 2015-2022, accompagnato da una "crescita organica media dell'11%" precisa Michelin.

"L'accordo consentirebbe a Michelin e FCG di creare un leader nei tessuti e nelle pellicole ad alta tecnologia", secondo il gruppo, che lo vede come un "significativo passo avanti" nella sua strategia di diversificazione "oltre il pneumatico" e "oltre la mobilita'". "L'acquisizione di FCG aumenterebbe i ricavi dei materiali high-tech di Michelin di circa il 20%" e "avrebbe un impatto positivo sulla generazione di cassa e sull'utile per azione", precisa Michelin, rilevando anche "possibili sinergie di 'innovazione'.

La transazione, che "dovrebbe essere completata entro la fine del terzo trimestre del 2023", sara' pagata in contanti e interamente finanziata dalla liquidita' disponibile, secondo la nota.

red-ale

(RADIOCOR) 19-06-23 09:26:15 (0177) 5 NNNN