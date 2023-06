M&G Investments: Non dare niente per scontato - PAROLA AL MERCATO

di Fabiana Fedeli* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 giu - Nella seconda meta' del 2023, i mercati saranno probabilmente preoccupati per due fattori: le decisioni delle banche centrali e la probabilita', i tempi e la profondita' di una recessione.

Nella riunione di giugno della Fed, ci aspettavamo una pausa nel percorso di rialzo dei tassi che si e' effettivamente verificata. Riteniamo improbabile che la Fed riduca i tassi quest'anno, a meno che non si verifichi una profonda recessione o che l'inflazione scenda al 2%. Nel Regno Unito e in Europa, ci aspettiamo ulteriori inasprimenti da parte della BoE e della BCE, data l'inflazione piu' rigida rispetto agli USA.

Di recente abbiamo assistito a una serie di dati deboli o in calo sull'attivita' economica. E' logico aspettarsi un ulteriore deterioramento della domanda ma la probabilita', i tempi e l'entita' di una recessione rimangono al momento incerti.

Continuiamo a ritenere che la performance relativa dell'azionario rispetto ai mercati del reddito fisso dipendera' dalla durata e dalla profondita' di un rallentamento rispetto alle attese attuali.

A prima vista, i mercati azionari globali appaiono prezzati correttamente per i rischi futuri nell'ipotesi di una recessione moderata ma non per un calo della domanda piu' pronunciato. Tuttavia, guardando piu' in profondita', si osservano notevoli differenze non solo tra i mercati nazionali, ma anche tra i titoli dello stesso mercato.

Il mercato americano e' quasi due volte piu' caro degli altri principali mercati. Al termine della stagione degli utili del primo trimestre, le aziende di Europa, Australasia ed Estremo Oriente hanno registrato una crescita degli utili e delle vendite piu' robusta rispetto a quelle statunitensi. Inoltre, mentre negli USA il recente rally si e' concentrato sui grandi nomi della tecnologia, in Europa i rally piu' forti hanno riguardato aziende farmaceutiche, industriali, quelle legate ai consumi e alla transizione energetica. Cio' che ha aiutato l'Europa sono state le ipotesi iniziali molto pessimistiche che poi non si sono realizzate e il fatto che un certo numero di imprese europee abbia ottenuto buoni risultati a livello globale.

Il mercato rimane uno spazio in cui la selezione e' il principale motore di alfa, la diversificazione e' fondamentale e la volatilita' deve necessariamente diventare nostra alleata.

Nell'ambito delle economie sviluppate, il Giappone rimane uno dei nostri mercati preferiti. Numerose aziende stanno migliorando la leva operativa con un impatto positivo sulla crescita degli utili, oltre a incrementare i rendimenti per gli azionisti. Inoltre, c'e' la prospettiva di una crescita dei salari che stimoli i consumi, che fornirebbe un ulteriore possibile sostegno alla crescita.

Nonostante la crescente attenzione da parte degli investitori stranieri, riteniamo che le prospettive di rialzo delle societa' giapponesi non siano pienamente comprese e vi siano opportunita' interessanti. Un fattore da analizzare nell'investimento in Giappone e' l'impatto della valuta.

L'annuncio di una revisione della politica monetaria da parte della banca centrale potrebbe comportare in futuro un cambiamento che, anche se cauto, sosterrebbe lo yen giapponese. Fortunatamente, ci sono molti titoli in cui il sostegno dei fondamentali sembra piu' forte di qualsiasi potenziale impatto valutario.

Tra i mercati emergenti, riteniamo si possano trovare opportunita' interessanti in Cina. La ripresa seguita alla riapertura della Cina e' stata graduale e disomogenea, tuttavia c'e' spazio per un allentamento della politica fiscale e monetaria, come e' stato fatto con un sostegno selettivo ai settori dell'immobiliare e delle infrastrutture, soprattutto in termini di transizione energetica. Va sottolineato che i responsabili politici cinesi non sono soggetti a vincoli riguardo all'inflazione. Le tensioni in corso tra USA e Cina rimangono un ostacolo improbabile che si esaurisca completamente. Il lato positivo, pero', e' che le due maggiori economie mondiali sono strettamente interconnesse attraverso gli scambi commerciali e nessuna delle due parti puo' permettersi una grave perturbazione dell'attuale clima economico. Ci incoraggia che alcune grandi aziende cinesi si stiano muovendo bene in termini di margini e profitti, nonostante una crescita nominale piu' debole del previsto, e vediamo molte imprese che restituiscono liquidita' agli azionisti sotto forma di buyback.

In un mercato in cui le reazioni di breve termine in risposta alle notizie sono all'ordine del giorno, la volatilita' puo' diventare nostra alleata, aprendo a opportunita' interessanti. Mentre attendiamo pazientemente le dislocazioni di mercato, continuiamo a preferire aziende esposte a tematiche di lungo termine che riteniamo continueranno ad attrarre capitali anche in un contesto di rallentamento della domanda globale: le infrastrutture, l'innovazione come l'intelligenza artificiale e la sanita', l'ecosistema a basse emissioni di carbonio.

I nostri portafogli multi-asset si mantengono attualmente intorno a una posizione neutrale tra azionario e reddito fisso e operano tatticamente. Manteniamo una preferenza relativa per l'azionario non USA, dove vediamo opportunita' piu' interessanti sulle valutazioni rispetto al profilo degli utili. Le nostre strategie hanno anche un piccolo sovrappeso sulla parte lunga della curva statunitense e in alcune valute e titoli sovrani selezionati dei mercati emergenti, come Brasile e Messico, in ragione degli elevati rendimenti reali e del miglioramento del contesto inflattivo.

*CIO Equities, Multi asset and Sustainability di M&G Investments "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

