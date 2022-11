M&G Investments: con stallo al Congresso la Fed avra' piu' influenza - PAROLA AL MERCATO

di Maria Municchi * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 nov - Le elezioni di midterm negli Stati Uniti sembrano volerci tenere con il fiato sospeso fino all'ultimo, soprattutto per quanto riguarda il Senato, dove i democratici detengono una maggioranza risicata e potenzialmente fragile. Gli ultimi sondaggi indicano che i repubblicani siano in procinto di prendere il controllo della Camera, ma anche una vittoria repubblicana al Senato non e' fuori portata.

Storicamente, le elezioni di meta' mandato non sono favorevoli per il partito politico al potere (soprattutto durante il primo mandato del presidente). Lo stato dell'economia statunitense e' in primo piano nella mente della maggior parte degli elettori, in particolare la corsa dei prezzi al consumo e il rischio di una recessione. Se i repubblicani conquistano una o entrambe le camere del Congresso, potremmo entrare in un periodo di inazione legislativa su questioni importanti come la tassazione, le misure di stimolo e il tetto del debito. Un risultato del genere potrebbe dare alla Fed una maggiore influenza sulla politica economica in un momento critico per il Paese.

Prevediamo che la volatilita' del mercato legata all'esito delle elezioni sara' limitata e che gli investitori si concentreranno maggiormente sui dati dell'inflazione statunitense in uscita venerdi', e in particolare su eventuali segnali di allontanamento dell'inflazione rispetto alle attese. Ci aspettiamo una conferma della tendenza al ribasso e la valutazione delle aree in cui l'inflazione rimane piu' stabile, a conferma del recente messaggio della Fed.

* gestore di M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund, M&G Investments "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 09-11-22 16:52:56 (0578) 5 NNNN