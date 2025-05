MFS IM: sette principi per la resilienza dei portafogli - PAROLA AL MERCATO

di Ross Cartwright * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - Per resilienza si intende comunemente la capacita' di riprendersi rapidamente da shock, incidenti o avversita'. Nel mondo degli investimenti, si definisce "resilienza di portafoglio" la costruzione intenzionale di un portafoglio fondamentalmente solido mediante un insieme di tecniche.

Secondo l'esperto, nell'attuale contesto di mercato, la resilienza del portafoglio e' una componente essenziale del processo di investimento, in quanto aiuta a superare eventi di rischio e contribuisce alla crescita dei rendimenti nel lungo termine.

Per costruire un portafoglio resiliente, Cartwright suggerisce do osservare sette principi chiave, ovvero: 1.Andare oltre i modelli finanziari per conoscere cio' che si possiede; 2.Comprendere la resilienza attraverso il concetto di ridondanza; 3.Comprendere il ruolo dell'innovazione; 4.Adottare una mentalita' di lungo termine e una cultura incentrata sul futuro; 5.Sfruttare il compounding; 6.Considerare la valutazione come uno dei pilastri della resilienza; 7.Puntare alla conservazione e al recupero del capitale.

* Lead Strategist, Strategy and Insights Group, di MFS IM

