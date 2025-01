MFS IM: perche' scegliere la gestione attiva nel 2025 e oltre - PAROLA AL MERCATO

di Robert M. Almeida * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 gen - Quando emerge una tecnologia nuova e ampiamente applicabile come l'intelligenza artificiale, l'offerta e' bassa a fronte di una domanda dei clienti elevata. Cio' si traduce in una redditivita' del capitale estremamente alta per le prime aziende sviluppatrici: i prezzi delle loro azioni aumentano, invitando di fatto altri operatori ad entrare nel settore. La concorrenza aumenta, portando offerta sul mercato. Il ciclo inizia quindi a invertirsi: i prezzi e i rendimenti diminuiscono, facendo scendere i prezzi delle azioni, il settore si consolida e, a un certo punto, la domanda e l'offerta raggiungono l'equilibrio.

Sebbene l'economia non abbia leggi immutabili e ogni ciclo sia diverso, il ciclo del capitale si e' ripetuto nel corso della storia. Per questo motivo, l'esperto ritiene che il ciclo del capitale dell'IA passera' dalla crescita al consolidamento, esattamente come successo in passato per la bolla di Internet negli anni '90 o lo sviluppo delle ferrovie di fine Ottocento. Sostiene Almeida: "In qualita' di investitori fondamentali di stampo bottom-up, valutiamo dove la redditivita' del capitale e' a rischio a causa dell'aumento della concorrenza e dove invece e' stabile in ragione della sua mancanza. In questo contesto, i titoli azionari, pubblici o privati, che si trovano ad affrontare una concorrenza crescente, potrebbero avere molte piu' difficolta' a soddisfare le aspettative di utile, promuovendo un nuovo paradigma in cui la costruzione del portafoglio assume un ruolo centrale".

* Portfolio Manager e Global Investment Strategist di MFS IM "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 19-01-25 13:53:48 (0286) 5 NNNN