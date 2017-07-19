Mfs IM e Allspring: Fed, due commenti su Jackson Hole - PAROLA AL MERCATO

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 ago - di Kish Pathak * e Erik Weisman ** Mfs IM Il discorso che il presidente della Federal Reserve Kevin Warsh terra' a Jackson Hole assume grande rilevanza alla luce della reazione dei mercati alla conferenza stampa del Fomc di luglio.

Storicamente, Jackson Hole e' sempre stato un luogo in cui vengono lanciati segnali sul futuro orientamento della politica monetaria. Ma il presidente Warsh e' fermamente contrario alla 'forward guidance'.

Nel suo discorso potrebbe scegliere di affrontare le preoccupazioni del mercato. Il problema principale non e' l'assenza di indicazioni prospettiche, bensi' la mancanza di una chiara definizione delle modalita' di azione. Nello specifico, il presidente Warsh deve mettere in evidenza i fattori che prende in considerazione quando decide l'orientamento della politica monetaria. Senza una serie credibile di potenziali risposte alle informazioni in arrivo, la promessa di stabilita' dei prezzi suona vuota. Il problema di questo approccio e' che, data la miriade di shock che colpiscono l'economia, delineare una linea di intervento chiara e ben definita potrebbe rivelarsi controproducente.

Cio' rappresenta una sfida particolarmente ardua alla luce delle questioni che egli stesso ha messo in evidenza riguardo alle nuove fonti di dati, al ruolo del bilancio, all'impatto dell'intelligenza artificiale e ai framework dell'inflazione.

In alternativa, il presidente Warsh potrebbe concentrarsi sui temi trattati dai gruppi di lavoro da lui istituiti, che a suo avviso rivestono un'importanza fondamentale dal punto di vista delle politiche economiche. Se dovesse scegliere questa strada, la reazione del mercato potrebbe essere negativa, poiche' tale mossa verrebbe interpretata come un tentativo di eludere i dubbi del mercato sulla credibilita' della Fed.

In ogni caso, per il presidente Warsh sara' una vera e propria camminata sul filo del rasoio. Conosce bene i pro e i contro di entrambi gli approcci sopra descritti. Tuttavia, e' un uomo d'esperienza. E' infatti possibile che riesca a tirare fuori dal cilindro qualcosa in grado di placare i nervi del mercato, ma non sara' facile.

* Fixed Income Research Analyst ** Chief Economist & Portfolio Manager, di MFS IM --- di George Bory *** Allspring In vista del discorso di venerdi' del presidente della Fed Kevin Warsh, George Bory, chief investment strategist for fixed income di Allspring, prevede che Warsh rafforzera' una piu' chiara divisione delle responsabilita' tra la Federal Reserve e il Tesoro. Secondo Bory, Warsh porra' l'accento sul mandato tradizionale della Fed e sul suo ruolo di politica monetaria, mentre un Tesoro piu' assertivo assumera' un ruolo di maggior rilievo nella gestione delle dinamiche di mercato e della curva dei rendimenti. In questo contesto, la politica monetaria contribuirebbe a stabilizzare i tassi a breve termine, mentre il Tesoro interverrebbe sui fattori tecnici che incidono sul resto della curva.

Le attese: - Attenzione alla comunicazione di Warsh: Bory ritiene che Warsh definira' chiaramente il ruolo della Fed, evitando di spingersi oltre le sue competenze principali.

- Ruolo piu' attivo del Tesoro: si prevede che il Tesoro incidera' in misura maggiore sulle dinamiche di mercato e della curva dei rendimenti.

- La 'Task Force Five' rimane rilevante: Bory osserva che questa iniziativa costituira' ancora un fattore importante nel dibattito sulle politiche.

- Divisione dei ruoli: la Fed gestira' la politica monetaria e la parte iniziale della curva, mentre il Tesoro si occupera' delle questioni tecniche e relative alla struttura del mercato nella parte piu' lontana della curva.

*** Chief Investment Strategist for Fixed Income di Allspring "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 25-08-26 15:01:48 (0387) 5 NNNN